von Ursula Ortlieb

In Birkendorf hat sich 2021 einiges getan. Wir blicken auf Vergangenes zurück, auf Erfolge und Misserfolge, auf Höhepunkte im Dorfleben und auf das, was im alten Jahr noch nicht verwirklicht werden konnte und als Vorsatz im neue Jahr gilt.

Frühjahr

Während des Lockdowns produzierten die Narrenzunft und die Alemannenrockband Luddi coronakonform die Youtube-Sendung 'Wäm g’hörsch au du?', mit Narrenzünften aus dem Rothauserland. Damit sorgten sie als Trostpflaster für die entgangene Fasnacht für gute Laune.

Fasnacht: Kühle Temperaturen herrschten bei den Aufnahmen für die Youtube-Show „Wem g‘hörsch au du“ am 4. März 21 am Naturena Badesee in Birkendorf. | Bild: Ursula Ortlieb

Am 20. Juni wurde der Kugelwaldpfad eröffnet – der Höhepunkt des Jahres. Seither pilgerten Menschenscharen nach Birkendorf und ließen sich von der neuen Attraktion oberhalb des Naturena-Badesees begeistern. Die Gastronomie erfuhr nach langem Stillstand besonders an Wochenenden Hochbetrieb.

Sommer

Die Großveranstaltung Hagehole wurde wie die Freilichtspiele in Riedern auf 2022 verschoben. Der traditionelle Chilbimarkt fiel aber in diesem Jahr Corona nicht zum Opfer. Marktbeschicker und Bevölkerung waren der Orts- und Gemeindeverwaltung sehr dankbar, die dafür Lob und Respekt von allen Seiten ernteten.

Im Kampf gegen Corona impften die Ärzte Stephan und Barbara Rose mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung im Haus des Gastes die Bevölkerung. Hunderte, auch aus umliegenden Ortschaften, nahmen dieses Angebot in Anspruch. Auch der pensionierte Hausarzt Christian Bohl machte mit dem Impfbus Station in Birkendorf.

Impfungen: Die Ärzte Stephan und Barbara Rose impften im Haus des Gastes, im Bild erhält Johannes Gromann die Spritze gegen Corona. zudem machte der Impfbus Station | Bild: Ursula Ortlieb

Petra Isele übernahm als Nachfolgerin von Anja Plasa kommissarisch die Leitung der Grundschule Birkendorf. Lehrkräfte, Schüler und Eltern engagierten sich für das Zertifikat „Naturparkschule“. Die Ernennungsfeier zur Naturparkschule musste aufgrund der Pandemie schon zweimal verschoben werden. Nach Erfüllung aller Module fehlt nun nur noch das entsprechende Siegel.

Schule: Petra Isele übernahm zum neuen Schuljahr die kommissarische Leitung der Grundschule Birkendorf. | Bild: Ursula Ortlieb

Herbst

Das Baugebiet „Südliche Bühlstraße“ ist inzwischen mit 14 Häusern bebaut. Von vier noch verfügbaren Plätzen sind drei reserviert. Die Erschließung eines weiteren Bauabschnitts ist in den nächsten Jahren vorgesehen.

Wissenswertes rund um Birkendorf Die Gemeinde Birkendorf liegt rund 800 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit 1291 Einwohnern der einwohnerstärkste Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf und hat eine Gemarkungsfläche von 1206 Hektar. Tourismus und Vereine prägen das Dorfleben. Jungen Familien stehen Kindergarten und Grundschule zur Verfügung. Seit den 50er Jahren wandelte sich der Ort vom Bauerndorf zum Kurort und wurde Luftkurort mit regelmäßiger Überprüfung. Das ist in Birkendorf geboten Birkendorf verfügt über sechs Gaststätten. Wenn auch die Übernachtungszahlen stark zurückgegangen sind, weil Privatpensionen nicht mehr weitergeführt werden, sind das Hotel „Sonnenhof-Sonnhalde“ mit 120 Betten und der Schlüchttal Camping in Birkendorf die größten Übernachtungsbetriebe der Gemeinde. Für Pferdefreunde stehen drei Reithallen zur Verfügung. Mit dem Naturena-Badesee und seit 2021 dem Kugelwaldpfad, das Haus des Gastes mit Tourist Information sind Einrichtungen, die Einheimischen ebenso wie Gästen viel bieten. Dass Birkendorf als Wohnort attraktiv ist, zeigt, das in kurzer Zeit bebaute neue Baugebiet „Südliche Bühlstraße“. Großveranstaltungen wie die Birkendorfer Chilbi und das Hagehole sind in der ganzen Region bekannt. Viele Musikbands haben sich immer wieder seit den 90ger Jahren formiert. Die Alemannenrockband Luddi, Polkapunks, Hard Polka Wage und Fabulous Four sind seit Corona ausgebremst aber immer noch aktuell.

Kultureller Höhepunkt war am 30. Oktober der Dorfabend mit der Buchvorstellung „Birkendorfer Soldatenschicksale„ von Josef Kaiser. Regie und Programm lag in bewährten Händen von Manuel Dörflinger. Familienangehörige gefallener Soldaten aus Birkendorf wirkten mit und stellten das kurze Leben der Männer auf der Bühne in Szenen dar. Es war eine gelungene Veranstaltung und das Buch ein Bestseller – nicht nur in Birkendorf.

Heimatgeschichte: Bei einem Dorfabend stellte Josef Kaiser sein Buch „Birkendorfer Soldatenschicksale vor. Das Bild zeigt Nico Reichardt (links) im Gespräch mit Josef Kaiser | Bild: Ursula Ortlieb

Winter

Die Bürgerversammlung wird 2022 erneut ausfallen. Deshalb erstellt der Ortschaftsrat eine Broschüre mit Bildern über seine geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, die in Haushalten verteilt werden soll.