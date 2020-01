von Werner Steinhart

„Untermettingen wird 2020 den wesentlichen Teil der Investitionen der Gemeinde abbekommen“, sagte Bürgermeister Tobias Gantert bei der Bürgerversammlung in Untermettingen. Knapp zwei Millionen Euro sollen ins Steinatal fließen.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt steht seit vielen Jahrzehnten auf der Wunschliste der Löhninger. Die geplanten Kosten für die Sanierung belaufen sich nach neuesten Berechnungen auf 1,28 Millionen Euro. Abzüglich der zu erwarteten Zuschüsse verbleibt unter dem Strich aber dennoch eine Million Euro, die aus dem Gemeindehaushalt zu finanzieren ist.

Der Weiler Löhningen Löhningen, ein Weiler von Untermettingen, liegt am rechten Talhang der Steina zwischen Untermettingen und Krenkingen. Erste Erwähnungen gibt es im achten Jahrhundert, nach 1806 war er selbstständige Gemeinde mit Raßbach und Talhöfe. 1939 Eingemeindung zusammen mit Endermettingen nach Untermettingen, 1974 Eingemeindung nach Ühlingen und seit 1975 Teil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. In Löhningen leben derzeit 44 Einwohner.

Die Maßnahme beinhaltet den Ausbau der Straße für rund 500.000 Euro, die Oberflächenwasserableitung und Kanalisation, Wasserversorgung für 430.000 Euro, dazu kommt dann auch noch die Breitbandversorgung. Die Kosten für die Straßensanierung Löhningen rühren in erster Linie von der Vielzahl an notwendigen Einzelmaßnahmen her. Die Straßenoberfläche ist stark beschädigt, ein angemessener Straßenunterbau ist nicht vorhanden, zudem gibt es keine Oberflächenentwässerung. Die Wasserleitungen unter der Straße sind schon alt und weisen einen zu geringen Durchmesser auf, erklärte Gantert.

Die mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Löhningen einhergehende Belastung des Gemeindehaushalts hinterlässt einen Wermutstropfen, so der Rathauschef: Das geplante Baugebiet „Hofwies II“ muss zurückstehen und kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erschlossen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt in Untermettingen ist das schnelle Internet. Der Breitbandausbau für Ober- und Untermettingen hat ein Kostenvolumen von 3,4 Millionen Euro. „Die Gemeinde gibt hierfür viel Geld aus, um den Ort zukunftsfähig zu machen“, sagte Tobias Gantert. In Untermettingen stehen jetzt noch die Bauabschnitte 5 und 6 aus, Muhren, Löhningen, Rassbach und Talhöfe für 880.900 Euro.

Als dritten Schwerpunkt sprach der Bürgermeister die Nachbarschaftshilfe an, was dem Rathauschef besonders am Herzen liegt, ganz nach dem Motto der Gemeinde „Miteinander-Füreinander“. Der Verein Jung und Alt – Attraktives Dorfleben in Mauchen leistet für den Ausbau einer organisierten Nachbarschaftshilfe Beistand.

In einer Nachbarschaftshilfe können sich Menschen egal welches Alters im Rahmen ihrer Fähigkeiten und zeitlichen Möglichkeiten für ihre Mitbürger sozial engagieren. Dabei ergeben sich je nach Bedarf vielfältige Einsatzfelder, für die die Helfer, teilweise nach entsprechender Qualifizierung, eingesetzt werden. Tobias Gantert warb für Menschen aus der Gemeinde, sich zu engagieren. Ansprechpartnerin ist Edith Schattmaier aus Obermettingen. Der Ja-Verein hat in Ühlingen-Birkendorf bereits 1500 Stunden an Hilfe geleistet.