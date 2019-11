von Werner Steinhart

Der Gemeinderat Ühlingen-Birkendorf hat in seiner jüngsten Sitzung Baumaßnahmen vergeben. In Berau wird ein Regenüberlaufbecken für die Kläranlage errichtet. Zur Vergabe standen Schlosserarbeiten an. Die Stahlbauarbeiten beinhalten Leitern, Geländer und Gitterrostabdeckungen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die einzige Bieterin, die Firma Kech aus Bettmaringen, zu einem Preis von 31.458 Euro. Die Kostenberechnung lag bei 27.750 Euro.

Ühlingen-Birkendorf Die Bürger in Ühlingen-Birkendorf bezahlen ab Januar mehr für ihr Trinkwasser Das könnte Sie auch interessieren

Vergeben hat der Gemeinderat auch die Zimmerarbeiten für das Betriebsgebäude. Den Zuschlag erhielt auch dafür die einzige Bieterin, die Firma Brunner aus Untermettingen, zu einem Angebotspreis von 20.304 Euro, für diese Arbeiten lag die Kostenberechnung bei knapp 30.000 Euro.

Ühlingen-Birkendorf Die letzte Ruhe in Ühlingen-Birkendorf wird ab Januar teurer Das könnte Sie auch interessieren

Der Breitbandausbau in Untermettingen geht weiter. Für den fünften Bauabschnitt wurden die Erd-, Leerrohrverlegungs- und Straßenbauarbeiten vergeben. Der fünfte Bauabschnitt beinhaltet die Ortsteile Endermettingen und Muhren. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die Firma Staller aus Grafenhausen zu einem Preis von 363.311 Euro. Die Kostenberechnungen durch das Planungsbüro beliefen sich auf 470.000 Euro. Im Haushalt sind für diesen Abschnitt 446.300 Euro an Gesamtkosten vorgesehen, für 2019 wurden bereits 200.000 Euro veranschlagt. Die Kosten müssen für den Haushalt 2020 neu veranschlagt werden.