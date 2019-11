von Elisabeth Baumeister

Die Narrenzunft HüRi hat bei ihrer Hauptversammlung sieben neue Mitglieder aufgenommen. Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Einstimmig bestätigt wurden die gleichberechtigten Vorsitzenden Florian Böhler und Rebekka Werner, Schriftführerin Annika Schäfer, Kassiererin Katharina Böhler sowie die Beisitzer Simon Bucher, Veronika Gromann, Roland Maier und Diana Pfleghaar. Die Wahlleitung hatte Christoph Wehle.

Zahlen und Ehrung

Die Narrenzunft HüRi besteht aktuell aus 69 Aktiv- und 32 Passiv-Mitgliedern. „Ich danke Euch im Namen beider Ortschaften für eure ganzjährige Tätigkeit und wünsche euch viel Erfolg“, sagte Wehle. Drei Mitglieder wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt: Petra Schäfer erhielt den Vereinsorden und den Orden der Narrenvereinigung Kleggau. Sie ist vor allem aus der Frauenfasnacht nicht wegzudenken. Für Matthias Gisi und Felix Huber wird die Ehrung nachgeholt.

Rückblick

Annika Schäfer ließ das Vereinsjahr der Narrenzunft Revue passieren. Sie erinnerte unter anderem an das jährliche Treffen aller Zünfte der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit Bürgermeister Tobias Gantert, das der Narrenverein HüRi ausgerichtet hat. Beim Kleggau-Narrentreffen in Lauchringen hat die Narrenzunft HüRi mit einer großen Besetzung, und erstmals mit der neuen Garde, teilgenommen. Die dörfliche Fasnacht ist in erster Linie auf die Kinder ausgerichtet. Begleitet von der Weckmusik wird der Kindergarten geschlossen, der Hemd­glunki-Umzug und ein Kinderball veranstaltet. Der Wiiber-Abend erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Ausblick Zusätzlich zu den örtlichen Narrentreffen in Hohentengen und Ühlingen wird die Narrenzunft HüRi 2020 an einem Umzug in Freiburg teilnehmen.

Kassiererin Katharina Böhler berichtete über größere Ausgaben für die dringend erforderliche Anschaffung von neuen Narrenhäses. Auch die Busfahrten zu den Narrentreffen schlügen mit größeren Ausgaben zu Buche. Erfreulich sei hingegen die Spende der Volksbank Hochrhein über 800 Euro. Eine große Aktion sei sowohl finanziell als auch arbeitstechnisch die Anfertigung der zehn neuen Narrenhäser gewesen. Der Dank der Vorsitzenden galt Ehrenpräsident Albert Baumeister für das Blätzle-Stanzen und Erika Bors, Birgit Morath sowie Diana Pfleghaar für das Nähen.