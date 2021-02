von Andreas Böhm

Zumindest für die Todtmooser Kinder fällt die Fasnacht in diesem Jahr nicht komplett ins Wasser. Die Narrenzunft mit Präsidentin Gudrun Wasmer an der Spitze hat eine schöne Aktion gestartet, die die kleinen Narren zum Mitmachen einlädt. Es winkt eine kleine Überraschung.

Kinder bis zehn Jahre dürfen sich zu Hause närrisch verkleiden. Dann wird das Ganze im Bild festgehalten. Die Fotos können am kommenden Montag, 8. Februar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr oder am Dienstag, 9. Februar, von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr bei Hannelore und Andrea Malzacher in der Murgtalstraße 12 abgegeben werden. Die Kinder erhalten eine Überraschungstüte.

Die Geschenke

Darin enthalten sind unter anderem ein Gutschein für einen Berliner und einen Wurstwecken. Die Berliner können am Faißen Donschdig, 11. Februar, im Café „Zimmermann“ abgeholt werden. Die Wurstwecken gibt es am Rosenmontag, 15. Februar, in der Dorfmetzgerei Wassmer. Die Bilder von den kleinen, bunt gekleideten Narren werden über die Fünfte Jahreszeit im Café „Zimmermann“ und in der Dorfmetzgerei Wassmer ausgestellt.

Hinweise

Die Narrenzunft weist darauf hin, dass aus Gründen des Datenschutzes die Eltern bei der Abgabe der Bilder einverstanden sind, dass sie veröffentlicht werden. Die Wurstwecken spendiert die Gemeindeverwaltung. Die Berliner sponsern das Café „Zimmermann“ und Josef Wasmer.