Der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl zeigt in der Schür am Stadtgraben eine Auswahl aus dem Werk von Richard Dilger anlässlich dessen 50. Todesjahres.

Der Sammler

„Meine Oma war eine geborene Feederle, auch die Mutter von Richard Dilger war eine Feederle“, erläutert Christian Pflanzl den familiären Hintergrund. „Als mein Vater mir das Geschäft übergeben hatte, waren einige Bilder von Dilger im Haus, ich habe dann weitergesammelt.“

Im Wohnbereich im Dachgeschoss hängen unzählige Bilder von Richard Dilger, die Christian Pflanzl im Laufe seines Lebens zusammengetragen hat, um dessen Gedächtnis zu wahren. Christian Pflanzl hatte nach 25 Jahren als selbständiger Konditormeister in der eigenen Konditorei-Bäckerei mit Café eine berufliche Kehrtwende gemacht, sich fortgebildet und ist nun Werktherapeut in der Hans-Carossa-Klinik Stühlingen.

Die Gartentage Unter dem Titel „Der Garten blüht! Rosen, Kunst, Literatur & mehr“ lädt der Schwarzwaldverein Stühlingen am Wochenende vom 16. bis 18. Juni wieder in den Schürgarten und in die Schür am Stadtgraben zu den Gartentagen ein. Zusätzlich zu Führungen und Pflanzenflohmarkt im Schürgarten gibt es ein Programm in der Schür am Stadtgraben in der Eberfingerstraße 3 mit Ausstellungen, Musik, Lesung und mehr.

Das Künstlerische liege ihm nicht nur im Blut wegen des Feederle-Geschlechts, das immer Künstler vorgebracht hatte. „Auch mit ein Grund, dass ich künstlerisch angefangen hatte, war, wie sehr mein Vater die Werke von Richard Dilger geschätzt hatte“, erzählt er und zitiert auswendig aus dem Gedichtband Dilgers: „Stühlingen – wie Stuhl geschrieben/ längs am Berge zieht´s sich rauf/ und hoch oben an dem Bergrand/ steht das Schloss in der Geschichte Lauf.“

In der Ausstellung mit Werken von Richard Dilger in der Schür am Stadtgraben teilt Sammler Christian Pflanzl auf in die drei Bereiche Bodensee, Stühlingen und Portraits. Der Blick von seiner Heimat Allensbach auf den Bodensee (Bild) gehörte zu den häufigsten Motiven von Richard Dilger. | Bild: Yvonne Würth

In den nächsten Versen bezieht sich Dilger auf zwei junge Frauen, um sich im vierten Vers zurückzusehnen an diese „junge, heiße Zeit“ in Stühlingen. Dass Christian Pflanzl die Geschichten um die beiden Fräulein kennt, macht das Gedicht noch ansprechender: „Abends in meinen Bildern spazieren zu gehen, ist schön. Manches fügt sich zusammen“, freut er sich.

Der Künstler

Richard Alexander Hubertus Dilger (1887-1973) wurde in Überlingen geboren und starb in Allensbach. Beerdigt wurde er in Stühlingen, der Heimat seiner Mutter. Der Vater Andreas Dilger war Beamter bei der Straßenbaubehörde. Die Mutter Wilhelmine, geborene Feederle, starb bereits 1893. Richard war das fünfte von sechs Kindern.

Der Künstler Richard Dilger aus Allensbach ist bekannt durch seine Bodensee-Motive. Da seine Mutter aus Stühlingen stammte, verbrachte er auch dort viel Zeit. | Bild: Yvonne Würth

Bereits als Schüler fühlte er sich vom herrschenden Materialismus abgestoßen und zur Kunst hingezogen. Er war Meisterschüler bei Friedrich Fehr auf der Kunstakademie Karlsruhe, diente im ersten Weltkrieg als Soldat und eröffnete anschließend ein Atelier in der Stadt, in der er sein Können lernte. Seine Sommer verbrachte er immer öfter in Allensbach, um zu malen.

Die zunehmenden Fliegerangriffe auf die großen Städte veranlassten ihn, 1942 ganz nach Allensbach überzusiedeln. Das Dorf, der See und das Ufer wurden immer wieder von ihm gemalt, ebenso gehörten Motive aus Stühlingen sowie Portraits zu seinen Werken. In beiden Rathäusern in Allensbach und Stühlingen hängen Werke von Dilger. In Allensbach wurde auch eine Straße nach dem Künstler benannt.

Die Ausstellung

Parallel zu den Gartentagen des Schwarzwaldvereins Stühlingen ist die Ausstellung Richard Dilger im ersten Untergeschoss am Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr, Samstag, 17. Juni, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 18 Uhr, geöffnet.

Außerdem ist die Ausstellung am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es am Mittwoch, 21. Juni, um 19.30 Uhr einen Vortrag von Andreas Mahler. Er wird über zwei Kunstwerke von Stühlingen-Ansichten naturphilosophische Anmerkungen vortragen.

Zuvor gibt Christian Pflanzl einen Einblick in Leben und Werk des Künstlers Richard Dilger. Die Ausstellung ist dreigeteilt: Bildmotive aus Allensbach und vom Bodensee, aus Stühlingen sowie Portraits.