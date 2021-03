von Yvonne Würth

Die ersten Schnelltests auf freiwilliger Basis sind am Montag an den Stühlinger Schulen vorgenommen worden. Das Angebot, dass medizinische Fachkräfte vor Unterrichtsbeginn am Montagmorgen Schüler der Hohenlupfenschule Stühlingen, der Realschule Stühlingen und der Grundschule Weizen auf das Coronavirus testen, haben viele Schüler angenommen. Wer den Zettel mit dem Einverständnis oder der Ablehnung der Eltern nicht mit dabei hatte oder sich an diesem Tag nicht testen lassen wollte, wurde nicht getestet.

Ab sofort besteht die Möglichkeit für Schüler in den Stühlinger Schulen, bis zu zweimal wöchentlich einen Schnelltest durch medizinische Fachkräfte durchführen zu lassen. Fünftklässlerin Zoja Berisha war am Montagmorgen die Erste. Sie wurde von Nelli Braun getestet, die als MFA über den Ortsverein Stühlingen des DRK die Aktion unterstützt. Zeitgleich waren vor der ersten Unterrichtsstunde alle Fünft- und Sechstklässler sowie die Grundschüler in der Hohenlupfenschule, der Realschule und der Grundschule Weizen zur freiwilligen Testung angetreten. | Bild: Yvonne Würth

Bürgermeister Joachim Burger hatte die Unterstützung der Stadt angekündigt und brachte Testkits vorbei, während sich die medizinischen Fachkräfte mit Unterstützung des DRK-Ortsverbands Stühlingen in den einzelnen Räumen einrichteten. Nelli Braun, Gabriele Würth, Cordula Hofmeier und Veronika Rendler nahmen die Abstriche vor. Nachdem sie das Einverständnis der Schüler eingeholt hatten, erläuterten sie ihr Vorhaben.

Mit dem Teststäbchen und der vorbereiteten Lösung strichen sie die vorderen Nasenflügel ab. Zoja Berisha war die Erste in ihrer Klasse an diesem Morgen, die getestet wurde. Sie empfand diesen Abstrich als harmlos. Die Schüler waren klassenweise aufgeteilt worden, die Testung fand in gesonderten Räumen statt. Sowohl in der Hohenlupfenschule (52) als auch in der Grundschule Weizen (38) nahm die Hälfte der Schüler der Klassen eins bis vier das Angebot an und ließ sich testen. In der Realschule sind die Klassen 5 und 6 sowie die Abschlussklassen 9 und 10 aktuell im Präsenzunterricht. In den Klassen 5, 6, und 9c waren es 47 Schüler, die der Testung zugestimmt hatten, die Zehntklässler werden am Mittwoch getestet.

Konrektor Patrick Siebler von der Realschule Stühlingen erläuterte auf Nachfrage dieser Zeitung das Prozedere, wie vorzugehen ist bei einer positiven Testung. Dann wird der Schüler isoliert, bis er von einem Elternteil abgeholt werden kann. Eine ärztliche Testung ist erforderlich, außerdem muss sich der gesamte Haushalt in häusliche Quarantäne begeben. Die Realschule testet zweimal pro Woche, in der Hohenlupfenschule wird am Montag erneut getestet. In zwei Wochen starten die Osterferien.