„Komm heraus, mach mit“ – diesem Aufruf zum 65. Schülerwettbewerb des Landtags sind im Schuljahr 2022/2023 mehr als 2400 Schüler aus ganz Baden-Württemberg gefolgt. Sie konnten aus vorgegebenen Themen wählen oder eine eigene Fragestellung anhand vielfältiger wissenschaftlicher wie kreativer Formate bearbeiten. Realschüler aus Stühlingen belegen mehrfach den dritten Platz.

„Unsere Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns immer wieder für sie einsetzen und für sie streiten. Wir tun das, indem wir uns mit politischen Fragestellungen auseinandersetzen und eine Meinung entwickeln, indem wir Argumente abwägen und miteinander diskutieren“, richtet Landtagspräsidentin Muhterem Aras in einem Grußwort an die Teilnehmer des Wettbewerbs. In ihren Beiträgen sei das den Schülern außerordentlich gelungen.

An der Realschule Stühlingen ist die Teilnahme am Wettbewerb schon seit vielen Jahren Teil des Curriculums im Fach Bildende Kunst der zehnten Klassen. Die Aufgabe bestand in diesem Jahr in der Gestaltung eines Plakates zum Thema „Frieden heute – was müssen wir für ein friedliches Europa tun“? Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 verlieh dem Thema eine tragische Aktualität. 711 Schüler in Baden-Württemberg hatten sich für dieses Thema entschieden; die Zehntklässler aus Stühlingen hatten 28 Arbeiten eingereicht, davon erreichten 21 einen dritten Preis. Die Sitzung der Preisjury war Mitte Januar. Die 711 Schüler reichten mehr als 850 Arbeiten ein. 15 Schüler hätten einen ersten Preis errungen, heißt es auf der Internetseite des Wettbewerbs.

Die BK-Lehrerinnen Christine Hirschbeck und Bettina Philipp haben die Stühlinger Schüler unterstützt. Sie konnten den Preisträgern personalisierte Urkunden des Landtags und den Band „Perfekter Planet. Faszinierende Geschichte über Stärke und Zerbrechlichkeit unserer einzigartigen Erde“ überreichen. Für die Schulbibliothek gab es ein Exemplar „Terra Maxima“.