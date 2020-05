von Yvonne Würth

Die Vorfreude muss noch etwas warten, das Konzert wurde aber immerhin nur verschoben und nicht abgesagt: Der Chor Voices freut sich, dass das geplante Konzert mit Kathy Kelly am Freitag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Fridolin in Bettmaringen stattfindet. Ursprünglich geplant war es für den 24. Mai in der Kirche in Eggingen. Wie bei allen Veranstaltungen hat die Corona-Pandemie aber auch dieser einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kontakt Ansprechpartnerin des Chors Voices ist Barbara Kaiser. Sie ist zu erreichen unter Telefon 07743/933 59 44 oder 07744/532 45 sowie per E-Mail (babu-kaiser@t-online.de). Weitere Infos im Internet: www.chor-voices.de

Der Vorverkauf erfolgt bei der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, in der Langenstein-Gaststätte (Vereinsheim) des FC Tiengen sowie im Egginger Landmarkt und im Internet (www.reservix.de und www.eventim.de). Die Karten kosten im Vorverkauf 26 Euro, an der Abendkasse 32 Euro; Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn.

Die Sängerin Kathy Kelly: Sie ist die langjährige Produzentin und Frontfrau der Erfolgsband The Kelly Family. Sie überzeugt in ihrer Solo-Karriere mit gefühlvoll gesungenen Balladen, feurigen Hits sowie bekannten und neu arrangierten Gospels, Spirituals und Traditionals aus Deutschland, Spanien und Irland. Eigens für das deutsche Publikum erstellte sie ihr deutschsprachiges Album „Wer lacht, überlebt.“ Darin enthalten sind unter anderem die Hymne „Inchydoney“ („Das kleine Haus am Meer“) oder „China Moon“. Ihre eigenen Erfahrungen hat Kathy Kelly mit „Mobil Home“ und „Das Leben ist ein Zirkus“ verarbeitet. Die klassisch ausgebildete Opernsängerin und studierte Musikerin überzeugt mit einem breiten Repertoire und wird laut dem veranstaltenden Chor Voices für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Die Kult-Band: Wie Kathy Kelly sind auch einige ihrer Geschwister nach wie vor in den Medien präsent. Michael Patrick, John, Maite, Joey und Jimmy sind bekannte Gesichter, die sich regelmäßig mit Erfolgen auf den unterschiedlichsten Feldern melden. Als Mitglied der singenden Großfamilie wurde Kathy mit ihren Geschwistern zur weltbekannten Kult-Band mit Millionen Fans.

Der Chor Voices: Der Chor setzt sich zusammen aus Sängern aus dem Wutachtal. Gegründet hat sich die Formation im Jahr 2005. Damals hatte eine Gruppe begeisterter Sänger für einen nahezu spontanen Auftritt an einer Taufe in Ühlingen begeisterten Applaus geerntet. An vielen Weihnachtsmärkten in der Region, auch in der benachbarten Schweiz, traten sie bereits auf. Durch das Jahr werden sie gerne für Hochzeiten und Taufen gebucht.

Weitere Auftritte: Neben dem diesjährigen Höhepunkt, dem Konzert mit Kathy Kelly, steht auf dem Terminkalender des Chors Voices auch die Weihnachtsfeier im Pflegeheim Bassersdorf (Schweiz) am 12. Dezember. Sämtliche anderen Termine, einschließlich der Hochzeit von Nadine und Maik Schlegel (verschoben auf 2021), wurden abgesagt oder verschoben.

Der Chor Voices freut sich, dass aus der Absage nur eine Verschiebung wurde. Das Konzert mit der Sängerin Kathy Kelly, bekannt als Mitglied der legendären Kelly Family, findet statt, wenn auch zur anderen Zeit und an einem anderen Ort. | Bild: Chor Voices