von Yvonne Würth

Zum Beginn der Adventszeit am kommenden Sonntag, 1. Dezember, lädt der Chor Voices zum Konzert „Lichterfest“ in die Galluskirche Mauchen ein. Mit stimmungsvoller Beleuchtung sorgen die Sängerinnen und Sänger des Chores für ein vorweihnachtliches Ambiente in der Kirche. Auf dem Programm stehen bekannte weihnachtliche Lieder auf Deutsch und Englisch.

Der Chor Voices wurde 2005 gegründet, nachdem eine Gruppe begeisterter Sänger für einen nahezu spontanen Auftritt an einer Taufe in Ühlingen begeisterten Applaus geerntet hatten. Als lose Gruppe treffen sie sich nach Absprache zum Proben.

An vielen Weihnachtsmärkten der Region, auch in der benachbarten Schweiz, traten sie bereits auf. Durch das Jahr werden sie gerne für Hochzeiten und Taufen gebucht. Sie traten 2019 bereits bei der Halleneinweihung in Trasadingen auf, gaben ein Sommerkonzert beim Grill-Plausch in Tiengen und erfreuten drei Paare bei ihrer Trauung mit ihrem Gesang. Der nächste Auftritt ist beim Kirchenkonzert im schweizerischen Trasadingen am heutigen Mittwoch um 19 Uhr.

Wer nicht zum Lichterfest nach Mauchen kommen kann, hat dieses Jahr zwei weitere Möglichkeiten, sie zu hören. Am Samstag, 14. Dezember singt der Chror Voices um 16 Uhr beim Adventsfenster der Tankstelle Boxenstopp in Trasadingen und am Freitag, 20. Dezember um 16.30 Uhr bei der Weihnachtsfeier im Alters- und Pflegezentrum Breiti in CH-Bassersdorf.

Zum Chor Voices gehören: Melanie Groß (Eggingen), Barbara Kaiser (Bettmaringen), Sandra Rüdt (Bettmaringen), Hans-Peter Winkler (CH-Bassersdorf), Peter Radtke (Eggingen), Claudia Hofmann (Eggingen), Andreas Duttlinger (Eggingen), Rainer Schnabel (Eggingen), Sabine Sklenar (Stühlingen), Natalie Stehle (Fützen), Angelika Rebmann (Mauchen), Willi Rebmann (Mauchen), Isabell Siehler (Wutöschingen), Laura Kramer (Eggingen), Sabina Rombach (Mauchen) und Regina Kiener (Lauchringen).

Kontakt: Ansprechpartnerin des Chors Voices ist Barbara Kaiser. Sie ist zu erreichen über Telefon 07743/933 59 44 oder 07744/532 45 sowie per E-Mail (babu-kaiser@t-online.de). Hörbeispiele gibt es im Internet: www.chor-voices.de