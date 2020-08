von Yvonne Würth

Im Rahmen der Frauenaktionswochen des Landkreises Waldshut laden die kommunale Stelle für Gleichstellung, der Ja-Verein – Attraktives Dorfleben Stühlingen und der Frauenverein Mauchen am Freitag, 2. Oktober, ab 18.30 Uhr zum Frauenabend mit Tavernenliedern und Superfood ein.

Eröffnung der Frauenaktionswochen: „Die Frauenaktionswochen bieten Frauen und Frauengruppen eine Plattform, um sich zu präsentieren, auszutauschen und gemeinsam frauenspezifische Belange und Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie sind ein fester Bestandteil des Kultur- und Bildungsangebots im Landkreis Waldshut geworden.“ So stellte Landrat Martin Kistler im Vorjahr die Frauenaktionswochen anlässlich des 25-jährigen Bestehens in der Broschüre vor.

Termin und Anmeldung Der Frauenabend mit Tavernenliedern und Superfood des Ja-Vereins – Attraktives Dorfleben Stühlingen und des Frauenvereins Mauchen im Rahmen der Frauenaktionswochen des Landkreises Waldshut findet am Freitag, 2. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus Mauchen in der St. Gallusstraße 46 statt und kostet 20 Euro pro Person. Für die Einhaltung der Auflagen während der Corona-Pandemie wird um verbindliche Anmeldung gebeten mit Angabe der Kontaktdaten wie Telefon und E-Mail. Dies ist möglich per E-Mail (kontakt@ja-attraktives-dorfleben.de) sowie unter Telefon 077443/37 97 83.

Einlass mit Platzanweisung sowie Begrüßung mit einem Kräutercocktail ist ab 18.30 Uhr. Die Eröffnung der Frauenaktionswochen wird die Gleichstellungsbeauftragte Annette Klaas um 19 Uhr halten. Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger wird seine Grußworte anschließen, danach dürfen sich die Besucherinnen auf ein Essen, Musik und Unterhaltung freuen.

Tavernenlieder: Für die musikalische Umrahmung sorgt das Duo Tavernenlieder mit Vera Maier und Thomas Allgeier aus Ibach. Beide spielen coronakonform und freuen sich auf den Auftritt, wie sie bereits Anfang August auf Facebook mitgeteilt hatten. Sie spannen einen musikalischen Bogen über die heimische und internationale Welt der Chansons. Klassiker wie Edith Piafs „Non, je ne regrette rien“ oder „Milord“ und Jacque Brels „Amsterdam“ mischen sie mit Klezmerinterpretationen, argentinischem Tango und Wiener Musik der 20er Jahre.

Waldshut-Tiengen Es hat sich einiges getan, aber es gibt noch viel zu tun: Das zeigt sich beim Weltfrauentag in Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Ihre besondere Liebe gilt deutschen Liedermachern wie Klaus Hoffmann oder Konstantin Wecker mit „Gerda“, „Blinde Katharina“, „Adieu Emile“, „Genug ist nicht genug“ oder „Ich hab zum Sterben kein Talent“. Interpretationen von Evergreens mit eigenen alemannischen Texten runden das Programm ab. „Mal dramatisch und wüst, gerne auch frivol oder ironisch zugespitzt, halb weinend, halb lachend, doch stets mit ganzem Herzen“, erläutern die Beiden ihr Programm für den Frauenabend.

Für Verpflegung sorgt der Frauenverein. Im Archivbild die Vorsitzenden Petra Kehl (von links) und Irene Kramer, Kassiererin Karin Schmid, Schriftführerin Fabiola Berger sowie die Beisitzer Karin Haas und Bärbel Kühn. | Bild: Yvonne Würth