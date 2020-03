von Irmgard Kaiser

Die Gleichstellungsbeauftragte Anette Klaas, die seit mehr als 20 Jahren mit ihrer Arbeit für die Rechte der Frauen eintritt, hatte für Samstagabend traditionell ins Landratsamt eingeladen. Mehr als 100 Gäste folgten der Einladung trotz der Corona-Thematik und dadurch einigen Absagen im Vorfeld.

Klaas eröffnete mit einer starken Rede zu aktuellen frauenpolitischen Themen, die sich zunächst mit der verheerenden humanitären Katastrophe in der Türkei und in Griechenland befasste. Einen anderen, positiven Blick auf die Europäische Union richtete Klaas mit der Präsentation der weiblichen politischen Führungsriege.

Bonndorf Familie, Beruf, Schicksalsschläge: Diese vier Frauen gehen mit viel Power durchs Leben Das könnte Sie auch interessieren

So haben sich in zehn Mitgliedstaaten der EU bemerkenswerte Frauen ihren Platz an die Spitze ihres Landes erkämpft. Daneben riss Klaas Themen wie die dringend nötige Wahlrechtsreform, Gewalt gegen Frauen und die Lohnungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen an, hier auch mit einem Beispiel aus der Schweiz, wo sich aufgrund einer neuen Gesetzeslage die Situation verbessert habe.

Der Weltfrauentag Der internationale Frauentag, der jährlich am 8. März begangen wird, steht für die weltweite Solidarität unter Frauen, für gleiche und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen, gegen Diskriminierung und für mehr Selbstbestimmung und Geschlechtergerechtigkeit. Seinen Ursprung hat der Weltfrauentag im Kampf der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts für das Frauenstimmrecht.

***

Mit der Solidarität unter Frauen beschäftigte sich auch die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) am Beispiel Finnlands, das fünf Parteichefinnen hat und mit Sanna Marin auch die jüngste Regierungschefin der Welt. Die Landtagsabgeordnete wies darauf hin, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten zwar so manche gesellschaftliche Vorstellung deutlich gewandelt habe. „Dennoch haben wir in Deutschland noch viel zu tun. Denken wir nur an die Bezahlung von Mann und Frau.“

Wutöschingen-Schwerzen Unternehmerin mit Biss: Christine Manz steigt mit 22 in die Leitung des elterlichen Gärtnerbetriebs ein Das könnte Sie auch interessieren

Christina Schnitzer und Anna Hirt von Amnesty International stellten die Schicksale von zwei Frauen aus Ägypten und der Türkei vor, für die in der Pause viele Besucherinnen Petitionen unterschrieben.

Musikalisch umrahmte das Duo Tavernenlieder aus Ibach die Veranstaltung. Sängerin Vera Maier mit ihrer kraftvollen, vielseitigen Stimme und Akkordeonist Thomas Allgeier boten ein mitreißendes Programm, gespickt mit einer guten Portion Humor. Die Liebe und die Vergänglichkeit, das Glück und das Leben an und für sich brachte das Duo in vielen Facetten auf die Bühne und das Publikum belohnte das Duo mit viel Applaus.