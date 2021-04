von Yvonne Würth

Bürgermeister Joachim Burger informiert in einer Pressemitteilung, dass nicht nur die geltenden Bestimmungen hinsichtlich Corona häufig nicht umgesetzt werden, sondern auch neben Lärm viel Müll entsteht: „In den letzten Tagen und Wochen häufen sich Beschwerden aus der Bürgerschaft im Bezug auf Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg“, schreibt Burger.

Besonders aus dem Bereich des Eichwiesenweges, wo sich der städtische Spielplatz, das Multifunktionssportfeld und die Stadthalle befinden, sowie auf dem Spielplatz an der Hohenlupfenschule sind die geltenden Bestimmungen laut Stadtverwaltung nicht umgesetzt worden. „Dazu gehören das Nichteinhalten der Abstandsregeln und das Versammeln von mehr als fünf Personen über 14 Jahre aus zwei Haushalten“, präzisiert der Bürgermeister.

Mit Hinweisschildern wird darauf hingewiesen, zu welchen Uhrzeiten die Anlagen genutzt werden können. Aber auch während der Nutzungszeiten sei darauf zu achten, dass unnötige Lärmbelastungen vermieden werden. „Gerade in den letzten Tagen fallen vermehrt junge Menschen auf, die mit Musikanlagen die Umgebung erheblich beschallen und damit Bürgerinnen und Bürger stören“, erklärt Joachim Burger.

Als „Unsitte“ bezeichnet es der Rathauschef, wenn Getränkeflaschen und Essensverpackungen den Weg nicht in die bereitgestellten Müllbehälter finden, sondern achtlos auf den Anlagen liegen bleiben. „Die Ortspolizeibehörde wird in Absprache und mit Unterstützung der Polizei diesen Bereich verstärkt kontrollieren und Verstöße auch ahnden“, kündigt Burger an.

Sollte sich die Situation nicht verbessern, sehe sich die Stadtverwaltung Stühlingen gezwungen, weitere Maßnahmen bis hin zur Sperrung einzelner Bereiche für die öffentliche Nutzung vorzunehmen. „Ein Schritt, der den Verantwortlichen sehr schwer fallen würden, wissen doch alle Beteiligten um die nicht einfache Situation der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Eltern, in diesen Zeiten“, so der Bürgermeister.

Deshalb richte er den Appell an die Nutzer, sich an die geltenden Regeln zu halten und auch an die Mitmenschen zu denken, denn auch deren Toleranz habe ihre Grenzen, so Joachim Burger abschließend.