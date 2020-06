von Edelgard Bernauer

Das Bild der jungen Hoffnungsträger des SV Stühlingen entstand wenige Jahre nach der Jahrtausendwende. Damals traten Ruben Vollmer, Sören Ebbesen, Dominik Pieper und Niklas Lang in der frisch gegründeten Bambini-Mannschaft an. Wir haben die vier Jungen, damals etwa fünf Jahre alt, aufgesucht, um nachzufragen, was aus ihnen geworden ist.

Alle vier haben inzwischen den Führerschein, alle haben dem SV Stühlingen bis heute als aktive Kicker die Treue gehalten, und alle wohnen noch zuhause bei ihren Eltern.

Ruwen Vollmer | Bild: Edelgard Bernauer

Ruwen Vollmer

Ruwan Vollmer hat noch zwei jüngere Geschwister. Er ist 18 Jahre alt, hat in Bad Säckingen die Fachhochschulreife absolviert und strebt ein BWL-Studium an. In seiner Mannschaft hütet er zur Zeit das Tor.

Sören Ebbesen | Bild: Edelgard Bernauer

Sören Ebbesen

Sören Ebbesen (19) verteilt sein ausgesprochen gutes Ballgefühl auf Fuß-, Golf- und Tennisball. Zur Zeit steckt er mitten im Corona bedingt ungewöhnlichen Abitur am Tiengener Klettgau-Gymnasium. Beruflich steuert er Sportmanagement an. Er hat noch eine ältere Schwester.

Dominik Pieper | Bild: Edelgard Bernauer

Dominik Pieper

Dominik Pieper (18) ist Mittelfeldspieler und absolviert bei Hectronic in Bonndorf die Ausbildung zum Elektroniker. In seiner Freizeit spielt er nicht nur Fußball, sondern bei der Band Brasslufthamma auch die Trompete. Yannik ist sein älterer Bruder.

Niklas Lang | Bild: Edelgard Bernauer

Niklas Lang

Niklas Lang (19) arbeitet im Rahmen seines dualen Studiums derzeit während des betrieblichen Teils bei der Firma Sto in Stühlingen. Fußballerisch betrachtet gilt er als der talentierteste unseres Quartettes. Als Stürmer kann er seinen Tordrang perfekt ausleben. Niklas hat noch eine ältere Schwester.