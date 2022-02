von Stefan Limberger-Andris

Erstmals seit rund einem Jahrzehnt gibt der Ewattinger Elfer wieder ein Narrenblättle heraus. Am Fastnachtssonntag wird der Narrenverein – immer in Zweierteams – die Schrift in jedes Haus bringen, verspricht Narrenvater Philipp Keller.

Das 50-seitige Narrenblättle erscheint in einer Auflage von 250 Stück und kostet 6 Euro. Philipp Keller verrät: Zu lesen gibt es Närrisch-Launisches, ein Interview mit dem ehemaligen Narrenrat Max Burger sowie ein nicht alltäglicher Lebenslauf über Joachim Schmidt, der seit mehr als drei Jahrzehnten den Stamme, auf dem die Elfer beim Umzug sitzen, mit dem Traktor zieht.

Der Schmutzige Dunschdig sei von den Narren angenommen worden, wie er es sich im Vorfeld nicht habe vorstellen können, freut sich Philipp Keller über den Erfolg der doch recht spontanen Aktion: Gestellt worden war ein elf Meter und elf Zentimeter – so die närrische Angabe – langer Narrenbaum, es gab eine Feuertaufe der vier neuen Elfer und einen kleinen Umzug.

Kein großes Narrentreiben am Dienstag

Der in der Region legendäre Umzug und das Narrentreiben in Ewattingen am Fastnachtsdienstag falle definitiv aus, bedauert Philipp Keller. Die organisatorische Vorlaufzeit von einer Woche – von der Politik zu verantworten – sei viel zu kurz gewesen, um ein solches Ereignis vorzubereiten. Vier Wochen seien dafür mindestens notwendig, so der im vierten Jahr amtierende und seit acht Jahren im Narrenrat sitzende Narrenvater. Viele Helfer haben keinen Urlaub eingereicht, ein Absperren des Dorfes, um die Vorgaben zur Pandemie zu erfüllen, sei nicht möglich. Zudem habe man auf die Einladung von Gastzünften verzichtet – ahnend, dass auch die Fasnet 2022 eine besondere sein wird. Er finde es schade, dass die politischen Entscheidungen in Stuttgart so kurzfristig getroffen wurden.

So ganz verzichtet der Narrenverein Ewattingen dann aber doch nicht aufs Närrische. Am Dienstag, 1. März, sei ein Trauermarsch durchs Dorf im kleinen Kreis angesagt. Treffpunkt ist um 14.11 Uhr das Rathaus in Ewattingen. Und am heutigen Samstag, 26. Februar, startet um 14.11 Uhr am ZG-Lagerhaus ein Kinderumzug. Die Strohbären werden auf dem Schulhof traditionell Wienerle und Getränke verteilen, so Philipp Keller.