Stühlingen vor 1 Stunde

Das Schloss Hohenlupfen in Stühlingen wird künftig stärker als Ort für Kulturereignisse genutzt

Eine Hommage an den schwäbischen Dichter Friedrich Hölderlin machte den Auftakt für weitere Kulturveranstaltungen auf Schloss Hohenlupfen in Stühlingen. Die Stadtverwaltung möchte sich an den Plänen von Schlossherr Martin Stamm beteiligen.