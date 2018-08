von SK

Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, kam es am vergangenen Mittwoch, 15. August, zu einem Unfall an der Esso-Tankstelle in der Goethestraße. Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem schwarzen Peugeot rechts der Zapfsäule Nummer 4 nach vorne in Richtung Ausfahrt Goethestraße. Dabei fuhr eine 35-Jährige mit ihrem roten Seat Leon rechts an ihr vorbei, ebenfalls Richtung Goethestraße. Dabei kam es zum Streifvorgang im vorderen Kotflügelbereich. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise gehen an das Polizeirevier unter Telefon 07623/740 40.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein