von SK

Gegen 11.20 Uhr wollte ein nicht beladener Sattelzug von Rheinfelden kommend nach links auf die Autobahn 861 in Richtung Weil am Rhein abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab, beschreibt die Polizei in ihrem Bericht den Unfallhergang von Donnerstag.

Ein nachfolgender Fahrer eines Gefahrguttransporters, der mit etwa 20 Tonnen flüssigen Abfallstoffen beladen war, erkannte die Bremsung zu spät und fuhr auf den Lastkraftwagen auf. Der auffahrende Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt, so die Polizei weiter. Gefahrstoffe sind demnach nicht ausgelaufen.

Die Unfallstelle auf der B 316 in Rheinfelden. | Bild: Heidi Rombach

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 100.000 Euro Schaden. Die B 316 und die Auf-und Abfahrten zur Autobahn waren während der Unfallaufnahme und der Erstversorgung des Verletzten gesperrt worden. Die Bergung eines der Fahrzeuge dauerte mehrere Stunden.