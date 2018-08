von SK

Rheinfelden – Zu einem Unfall, der sich am Sonntagabend an der Kreuzung B 34/Hardtstraße ereignete, sucht die Polizei Unfallzeugen. Gegen 21.05 Uhr befuhr ein weißer Audi A5 die B 316 in Richtung Stadt. Im Kreuzungsbereich bei der dortigen Tankstelle kam es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Honda, der die Hardtstraße in südlicher Richtung befuhr. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung machen, hofft die Polizei auf Unfallzeugen, die hierzu Angaben machen können, Kontakt, Telefon 07623/740 40.

