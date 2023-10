Beim SV Blau-Weiss Murg läuft alles rund. Nach langer Vakanz ist der Präsidenten-Posten mit Michael Mutter, dem Sohn des vormals langjährigen Präsidenten Ludwig Mutter, endlich wieder besetzt. Die Vorsitzenden Frank Mike Mutter und Dietmar Zapf wurden wiedergewählt, ebenso der Schriftführer Dominik Rufle. Neu in den Vorstand wurde Mehmet Yilmaz als Sportlicher Leiter gewählt. Die erste und die zweite Mannschaft schafften den Aufstieg und die Jugend ist mit rund 150 Nachwuchsspielern auf einem guten Weg. Die AH-Abteilung ist zwar dünn bestückt aber aktiv und bei der Tischtennisabteilung fliegen ebenfalls die Bälle.

Die Planungen für den Umbau des Sportheims stehen. Eine Realisierung für das auf rund zwei Millionen Euro geschätzte Projekt ist allerdings noch nicht in Sicht. „Wir werden das realisieren, was wird leisten können. Noch passiert nichts“, betonte Frank Mike Mutter bei der Vorstellung der Pläne an der Hauptversammlung am Freitagabend im Sportheim. Der Idealausbau wurde großzügig geplant, eine Abspeckung oder ein Ausbau in Etappen ist möglich. Geplant sind die Überarbeitung des Baubestands, sowie ein Anbau zur Erweiterung der Sanitärräume. Weiter plant der Verein eine überachte Spiel- und Trainingsfläche. „Das wird nicht ganz billig“, betonte Mutter. Um die Kosten zu drücken, möchten der SV selber Hand anlegen und Sponsoren suchen. Gerechnet wird mit einer 30-Prozent Förderung über den Sportbund und auch für die Erneuerung der Heizung soll es Zuschüsse geben. Die Gemeinde Murg wird sich zudem finanziell einbringen, wie Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum berichtete. Per Erbpacht wird die Gemeinde das Gebäude dem SV überlassen und mit 100.000 Euro, verteilt auf zehn Jahre, das Projekt unterstützt.

Der SV Blau-Weiss Murg ehrte treue Mitglieder. Im Bild von links: Die Aktive-Mitglieder Jonas Zapf (zehn Jahre) und Adrian Karle (30 Jahre). | Bild: Charlotte Fröse

Ehrungen treuer Mitglieder

An der Hauptversammlung ehrte der Verein treue Mitglieder. Gold für 30 aktive Jahre erhielt Adrian Karle. Jeweils mit Silber für zehn Jahre wurden die Aktivmitglieder Berkay Süyün, Cihangir Uyar und Jonas Zapf ausgezeichnet. Für jeweils 50 Jahre Passiv-Mitgliedschaft wurden mit Platin Martin Bäumle, Claus Esters, Andreas Jehle und Roland Baumgärtner geehrt. Gold für 30 Passiv-Jahre gab es für Dietmar Höfler, Andreas Kurz, Sebastian Eckert und Peter Krause. Die Auszeichnung in Silber für 20 Jahre Passivmitgliedschaft erhielten Wolfgang Vögtle und Johannes Eckert.