Murg vor 4 Stunden

Nanu, wieso landen denn zwei Polizei-Helikopter auf dem Fußballplatz in Obersäckingen?

Weil sich ein Mann in Murg dagegen wehrt, in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen zu werden, rückt ein Spezialeinsatzkommando an. Aber warum kommt gleich das SEK?