Zur Sicherung der musikalischen Qualität in den Orchestern baut der Musikverein Oberhof auf seine Zöglingsausbildung, die er seit fünf Jahren in eigener Regie durchführt. Sichtbares Zeichen des Erfolges sind die inzwischen 47 Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) „Junior“ und die 23 JMLA „Bronze“, die inzwischen von den Jugendlichen erreicht wurden, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Die ersten JMLA „Silber“ stehen in den Sommerferien bevor. Die derzeit 42 in Ausbildung stehenden Jungmusiker spielen im Jugendorchester Oberhof-Hänner und teilweise zusätzlich im Musikverein Oberhof. Jedes Orchester braucht nachwachsende Kräfte, um auf Dauer eine gute Musik abliefern zu können. Das Jugendorchester Oberhof-Hänner freut sich über Jede und Jeden, die/der Interesse an der Blasmusik hat.

Die Instrumentenpalette, von der kleinen Flöte bis zur großen Basstuba, stellt der Verein allen, die sich für das Erlernen eines Blasinstrumentes interessieren, am Donnerstag, den 23. Juli 2020 um 18 Uhr im „Café Verkehrt“ (beim Gasthaus) in Oberhof vor. Danach erfolgt die Neuaufnahme von leistungswilligen Jungbläsern.

Mädchen und Jungen, die sich für ein Blasinstrument begeistern können, sollten etwa neun Jahre alt sein, zumindest aber flüssig lesen und schreiben können. Die Ausbildung dauert im Regelfall fünf Jahre, bei ganz Fleißigen ein Jahr weniger, bei Schlagwerkern ein Jahr länger, weil diese auch Glockenspiel und Pauke zusätzlich lernen.

In diesen Corona-Zeiten darf der MVO zwar ausbilden, die Benutzung der Halle(n) für das Orchesterspiel ist aber immer noch erschwert durch die Corona-Regeln. Deshalb findet die Instrumentenvorstellung im „Café Verkehrt“ in kleinerem Rahmen statt. Besitzer Peter Maier stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung, es wird aber nicht bewirtet.

Jungmusiker als Duo oder Solist werden den Klang der Instrumente demonstrieren. Erklärungen dazu gibt es von Dirigent Josef Klein und es wird auch unter Corona-Regeln ermöglicht, die Instrumente auszuprobieren. Alle, die ins „Café Verkehrt“ kommen, werden gebeten, Mundschutz zu tragen, bis der Platz eingenommen ist. Tamara Dede und Johanna Fleck werden am Eingang freundlich daran erinnern. Nach Möglichkeit sollte pro Kind nur eine erwachsene Begleitperson dabei sein, damit die anwesende Personenzahl gering gehalten wird.

Ein Thema für die Neuaufnahmen sind auch die sogenannten „Quereinsteiger“, also erwachsene Anfänger/innen. Von diesen werden auch 2020 die musikalische Ausbildung aufnehmen. Anmeldungen und Anfragen können auch schon im Vorfeld erfolgen an den Dirigenten Josef Klein per E-Mail (mvo-klein@web.de).