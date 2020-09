von Michael Gottstein

Seine Feuertaufe hat das neue Löschgruppen- und Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/KatS der Freiwilligen Feuerwehr Murg bereits überstanden. In mehreren Einsätzen, darunter einem Waldbrand, konnte es seine Tauglichkeit unter Beweis stellen. Am Mittwoch wurde es offiziell übergeben, und Bürgermeister Adrian Schmidle überreichte die Schlüssel an die Abteilungskommandanten von Oberhof und Hänner, Pattric Grzybek und Martin Huber. Das neue Fahrzeug ersetzt seinen 37 Jahre alten Vorgänger.

Gerne hätte die Gemeinde sämtliche Feuerwehrleute eingeladen und die Übergabe in größerem Rahmen gefeiert, aber die Infektionsschutzauflagen ließen nur einen kleinen Festakt im Freien mit einer beschränkten Zahl von Gästen zu. Dies schmälerte jedoch nicht den Dank des Bürgermeisters an die Feuerwehrmänner und –frauen. „Das sind diejenigen, die für uns im wahrsten Sinne des Wortes durch das Feuer gehen und immer einsatzbereit sein müssen, um den anderen zu helfen“.

Er dankte auch dem Gemeinderat, der die Anschaffung bewilligt und die Finanzmittel bereitgestellt hatte. Das Fahrzeug kostete inklusive der Ausstattung rund 400.000 Euro, wovon das Landratsamt einen Zuschuss in Höhe von 92.000 Euro in Aussicht gestellt hatte. „Wir wären froh, wenn wir das Geld schon hätten, aber wir sind zuversichtlich“, meinte Schmidle. Weil das neue Fahrzeug gar nicht in das Feuerwehrgerätehaus von Oberhof gepasst hätte, musste zuerst dessen Tor erhöht werden. In diesem Zusammenhang wurde auch das zweite Tor ersetzt, wofür Schmidle den Helfern und dem Bauleiter Hans-Peter Biehler dankte.

Gesamtkommandant Stefan Fräßle ging auf den langwierigen Beschaffungsprozess ein, der im Grunde bereits im Jahre 2012/13 begonnen hatte. Damals machte sich die Freiwillige Feuerwehr Murg in einem mehrtägigen Workshop Gedanken über ihre Aufstellung und kam zu dem Schluss, dass dieses spezielle Fahrzeug für den Ausrückebereich Nord (Oberhof und Hänner) am geeignetsten wäre. 2017 billigte der Gemeinderat die Ersatzbeschaffung, und ein Jahr später wurde der Zuschussantrag gestellt.

Von der Bestellung bis zur Auslieferung sollten 18 Monate vergehen, wobei die „Beschaffungsgruppe“ viel Zeit und Arbeit in die Besichtigung der Modelle investieren musste. Die Einarbeitung der Brandbekämpfer erfolgte – coronabedingt – in kleinen Gruppen. Wegen seiner Ausstattung ist das neue Fahrzeug ideal für den Einsatz im ländlichen Bereich sowie zur Bekämpfung von Waldbränden geeignet. Das LF 20/KatS ist das dritte Hauptlöschfahrzeug der Gesamtgemeinde Murg. Es steht als Ersteinsatzfahrzeug für den Bereich Nord sowie als Unterstützungsfahrzeug im Bereich Süd und der Gesamtgemeinde zur Verfügung. Pfarrer Martin Metzler segnete das Fahrzeug und erbat Gottes Segen für die Wehrleute. Das „Vater unser“ beendete den Festakt.