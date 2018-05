23.04.2018 15:01 Sabine Ehrentreich Lörrach Lörrach bekommt eine Bürgermeisterin, denn zwei Frauen stehen zur Wahl

Für die Bürgermeisterwahl am 26. April gibt es eine zweite Bewerbung. Susanne Schreiber, 43 Jahre alt und Leiterin des Stadtplanungs- und Umweltamtes in Nürtingen, tritt an. Im März hatte Lörrachs Stadtplanerin Monika Neuhöfer-Avdic ihre Kandidatur bekannt gegeben.