In der Laufenburger Altstadt hängen seit diesem Wochenende wieder die in den Stadtfarben gehaltenen Fansachtsbändel. Darunter ist ein ganz besonderer: An der Schlössle-Südfront ist über zweieinhalb Stockwerke ein Bändel angebracht, der für die Fasnachtskultour Laufenburg wirbt.

Laufenburg Fasnachtskultour soll in Coronazeiten für ein besonderes Erlebnis in der fünften Jahreszeit sorgen Das könnte Sie auch interessieren

Ab dem Ersten Faißen am 28. Janaur wird bis zum Aschermittwoch ein virtueller Stadtrundgang durch die Altstadt beider Laufenburg möglich sein. Die Tour befasst sich mit den örtlichen Traditionen und den Vereinen der Laufenburger Fasnacht.

Laufenburg Dieses Jahr kommt für Kinder die Fasnacht aus der Tüte Das könnte Sie auch interessieren

Die Fasnachtskultour ist eine Initiative der Laufenburger Tambouren. Weitere Informationen im Internet ( www.fasnachtskultour.com) und auf Facebook und Instagram

(@fasnachtskultour).