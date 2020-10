von Susanne Eschbach

Der Regen lässt die Neueröffnung jetzt erst einmal ins Wasser fallen. Eigentlich sollte am kommenden Samstag die Eröffnung der neuen Boulderhalle „Halle 12“ in der Rudolf-Eberle-Straße 12, in Laufenburg gefeiert werden. Doch ein Wasserschaden machte alle Pläne zunichte.

Konzept der Halle 12

„Wir müssen die Eröffnung um eine Woche auf den Samstag, 17. Oktober, verschieben“, erklärt Nathalie Blankenhorn. Sie hat gemeinsam mit Manuel und Katrin Josten das Konzept der „Halle 12“ erarbeitet, um einen neuen Multi-Erlebnisfaktor zu bieten. Denn neben dem Trend-Klettersport „Bouldern“ auf 400 Quadratmetern für Profis und Anfänger, sollen künftig Tanz- und Musikkurse, aber auch Events und Tanzveranstaltungen geboten werden.

Da waren die Macher der neuen „Halle 12“ noch voller Vorfreude. Von links: Manuel Josten mit seiner Frau Katrin und Nathalie Blankenhorn. | Bild: Susanne Eschbach

„Um die Attraktivität zu erhöhen, werden wir die Routen in regelmäßigen Abständen verändern“, verspricht Manuel Josten. Er selbst, ist ein begeisterter Kletterer, musste bisher allerdings weit fahren bis zur nächsten Kletterwand und mit der Boulderhalle in Laufenburg, erfüllt sich das junge Paar jetzt einen Traum. Mit ihrem Angebot in der Boulderhalle, wendet sich das Paar an alle die den Klettersport schon lange durchführen oder jetzt damit beginnen möchten.

Auch Familien sind in der Halle 12 herzlich Willkommen. Denn Manuel und Katrin Josten, aber auch der Deutsche Alpenverein (DAV), führen Kletter- und Schnupperkurse für Profis und Anfänger durch. Kinder ab sechs Jahren dürfen sich ebenfalls selbst einmal an der Boulderwand versuchen und sind die Kinder noch zu jung, steht ein großer Kinderspielbereich zur Verfügung.

Nathalie Blankenhorn von der Young Stage Academy erweitert mit der Tanz- und Musikschule ihr Angebot und bietet in der Halle 12 Tanzkurse für Jazz, Ballett, HipHop, Musical, Modern bis hin zum Paartanz an.

Außerdem wird jeder Sonntag künftig zum „Salsa-Sunday“ mit Salsa, Bachata und Salsa Lady Styling. Das heißt, wer sich zu den Salsa-Rhythmen bewegen möchte, kann nicht nur mit, sondern auch ohne Partner teilnehmen.

Neben den Tanzkursen werden auch verschiedene Yogakurse angeboten. Eine Musikschule der Young Stage Academy erweitert das Angebot. Auf der im Tanzsaal eingerichteten Bühne soll es künftig auch Veranstaltungen geben.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Team der Halle 12 die Eröffnung am 17. Oktober nur mit begrenzter Besucherzahl feiern. Ein Ampel-System informiert den Besucher, ob er die Halle gleich betreten darf oder sich aufgrund der hohen Besucherzahl noch ein wenig gedulden muss. Am Eröffnungstag dürfen sich die Besucher kostenlos an den Boulderwänden probieren oder an einem Workshop teilnehmen und sich ein Bild vom Angebot der Halle 12 machen. Für die Workshops sind Anmeldungen per E-Mail (youngstage@halle12.com) nötig.