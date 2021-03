Laufenburg (ska) Die Erfolgsgeschichte des Citroen-Autohauses Schwander in Laufenburg geht weiter. Nach 35 Jahren übergeben Hans und Christine Schwander ihr gleichnamiges, in dritter Generation geführtes Autohaus, ab 1.April in jüngere Hände. Kfz-Meister Nils Delpho wird künftig die Geschicke des Autohauses lenken und die Bereiche wie die Werkstatt, den Automobilhandel sowie Zubehör- und Teilhandel weiterführen. Bisher war Delpho, der 2016 ins Unternehmen kam, in führender Position im Servicebereich tätig.

Mit der Übernahme Delphos wird der Betrieb zum ersten Mal in seiner 100-jährigen Geschichte, nicht mehr in der Hand der Familie Schwander sein, der aber auch künftig unter dem Namen „Autohaus Schwander“ firmiert. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde mit dem bekannten Team unseren Kunden auch weiterhin mit der gewohnt großen Leidenschaft zur Verfügung stehen, wie sie unsere Kunden auch von der Familie Schwander kennen“, erklärt Jungunternehmer. Ihm zur Seite steht auch künftig der gesamte, bewährte Mitarbeiterstab.

Hans und Christine Schwander sind überzeugt davon, dass sie mit Nils Delpho den Nachfolger gefunden haben, der das Autohaus auch weiterhin in seiner gewohnt hohen Qualität weiterführen wird. „Nils Delpho verfügt nicht nur über ein hohes Wissen auf technischem Gebiet“, so Hans Schwander. „Auch sein positives Mitwirken im Kundenservicebereich, der Verwaltung und der Disposition, hat den Betrieb nachhaltig positiv geprägt“. So wurde zum Beispiel die Service-Qualität von der Herstellerseite mehrfach mit hohen Auszeichnungen gewürdigt. Darunter auch europaweit. „Der Herausgeber des Fachmagazins „Autohaus“, Professor Hannes Brachat bezeichnete den Betrieb einmal auch als die ‚Badische Citroen Perle’“, freut sich der scheidende Betriebschef Hans Schwander.

Nach seiner Ausbildung 2007 als Kfz-Mechaniker besuchte Nils Delpho 2015 erfolgreich die Meisterschule. Nur ein Jahr später trat er dann in den Betrieb des Autohauses mit ein. „Sein Wunsch war es immer, sich selbstständig zu machen“, berichtet Hans Schwander. Mit diesem Wunsch trat er dann auch an die Eheleute Schwander heran. „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht und die Idee für gut befunden“, so Schwander weiter. „So aufgestellt, sieht das Autohaus Schwander einer aussichtsreichen Zukunft entgegen und der Fortführung einer schon jetzt 100-jährige Tradition. Denn für die Kunden ändere sich so nichts und sie erhalten gleichbleibende hohe Qualität“, ist Hans Schwander überzeugt.

Doch mischt sich in die große Freude über die gelungene Geschäftsübergabe auch Wehmut. Denn jetzt heißt es für Hans und Christine Schwander, Abschied zu nehmen. Nicht nur von einem vertrauten und geliebten Tagesablauf, sondern auch von den insgesamt fünf Mitarbeitern des Betriebes und den vielen Stammkunden, die das Ehepaar teilweise bereits von Beginn an geschäftlich begleitet hatten. „Wir hätten uns gerne mit einem Fest bei unseren Kunden verabschiedet, doch die aktuelle Zeit lässt eine Zusammenkunft leider nicht zu“, bedauert es Hans Schwander zutiefst. Denn aktuell kommen viele Briefe und Mails mit den besten Wünschen bei dem Ehepaar an. „Manche Kunden schauen auch schnell vorbei um sich bei uns zu verabschieden“. Für eine geordnete Betriebsübergabe hat sich das Autohaus Unterstützung bei einem Unternehmensberater und bei der Handwerkskammer gesucht. „Mich hat bei dieser gelungenen Nachfolgeabwicklung beeindruckt, dass Hans Schwander seinem jungen Kfz-Meister mit so viel Zuversicht und Vertrauen den Familienbetrieb in die Hände gibt“, sagt Joachim Vojta, der Leiter des Teams Recht der Handwerkskammer Konstanz und fügt an: „So soll es ja auch sein, dass junge, engagierte Leute die Chance bekommen, den Herausforderungen gerade in der sich rasant entwickelnden Automobilbranche nicht nur gerecht werden, sondern sich aktiv einzubringen“. „Uns war es wichtig, dass die Übergabe sauber und glatt verläuft“, sagt Schwander. „Wir sehen der Zukunft des Autohauses positiv entgegen“, ist das Ehepaar überzeugt.