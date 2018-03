Laufenburg Mary Codman stand Patin für eine neue Konzertreihe

Das Calidore String Quartet und Gabriela Fahnenstiel eröffnen die neue Konzertreihe „Mary Codman Classics“ am Sonntag, 18. März, im Schlössle.

Die Konzertreihe „Mary Codman Classics“ startet am Sonntag, 18. März, um 19 Uhr im Schlössle. Das Calidore String Quartet gehört zu den renommiertesten jungen amerikanischen Streichquartetten. Jeffry Meyers (Violine), Ryan Meehan (Violine), Jeremy Berry (Viola) und Estelle Choi (Violoncello) fanden sich 2010 am Colburn Conservatory of Music in Los Angeles zusammen. Sie wurden 2012 Preisträger beim ARD-Musikwettbewerb. 2016 erhielten sie als erstes amerikanisches Streichquartett den renommierten Borletti-Buitoni-Trust-Fellowship.

Das Ensemble hat CDs aufgenommen, es ist international gefragt und regelmäßig Gast bei Radiosendern und den großen Konzerthäusern Amerikas und Europa. Mit der Laufenburgerin Gabriela Fahnenstiel, die als Konzertpianistin und Partnerin für Kammermusik im In- und Ausland auf sich aufmerksam gemacht hat, verdeutlicht dieses Ensemble, was das Zusammenspiel von vier mal vier Saiten und 88 Flügeltasten an Klangpracht und Dynamik entfalten kann. Ihr Bachelor Studium hat Gabriela Fahnenstiel bei Adrian Oetiker an der Musikhochschule in Basel mit Auszeichnung abgeschlossen und setzt nun ihr Master Studium an der Manhattan School of Music in New York bei Solomon Mikowsky fort. Auf dem Konzertprogramm stehen unter anderem Werke von Schumann, Ravel und Tschaikowsky. Dies schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Die Namensgeberin der neu ins Leben gerufenen internationalen Konzertreihe ist eng mit der Geschichte des Laufenburger Schlössle verbunden. In New York geboren, war Mary Codman (1839 bis 1929) nach ihrer Übersiedlung nach Laufenburg, eine große Förderin von Kunst und Kultur. Nun werden mit einem preisgekrönten jungen amerikanischen Streich-Quartett und einer an Codmans Geburtsort studierenden Laufenburger Pianistin die „Mary Codman Classics“ aus der Taufe gehoben.

sind erhältlich beim Tourismus- und Kulturamt Laufenburg (Baden), Telefon 07763/80 61 40, -41 oder -42.