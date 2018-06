Laufenburg Der Laufenburger Förderverein Kultur im Schlössle schafft den neuen Flügel zum Jahreswechsel an

Der Förderverein Kultur im Schlössle ist auf einem gutem Weg, sein Vereinsziel zu erreichen: Die Anschaffung eines Steinway-Flügels für das Schlössle in Laufenburg. Sponsoren können immer noch symbolisch Tasten erwerben.

„Fast könnte man glauben, ein wunderschönes Märchen gehört zu haben“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger bei der ersten Hauptversammlung des Fördervereins Kultur im Schlössle angesichts dessen, was der Verein bisher auf die Beine gestellt hat.

Schon 79000 Euro an Spenden

In nur einem Jahr hat der Verein viel geleistet. Dem Ziel, einen neuen Konzertflügel zu erwerben, sind die Mitglieder ein großes Stück näher gekommen. Veranschlagt ist der Flügel mit einer Summe von rund 108 000 Euro. Aktuell sind auf dem Spendenkonto rund 79 000 Euro verbucht. Die Ausgaben liegen laut dem Kassenbericht von Alexandra Gerig bei unter einem Euro.

Einweihung des Flügels am 20. Januar

Im Dezember soll der Flügel bestellt werden, am 20. Januar soll die Einweihung stattfinden. Kurz vorher wird der neue Flügel per Kran auf die Plattform am Schlössle einschweben. Dann wird dieses Schauspiel ein letztes Mal zu sehen sein. Denn für die Konzerte in diesem Jahr ist diese Prozedur Gang und Gäbe. Das Klavierhaus Claudio Labianca stellt, bis der neue Flügel im Schlössle steht, für jedes Konzert einen Flügel zur Verfügung. Angeliefert wird er mit einem Spezialfahrzeug und per Autokran ins Schlössle gehievt. So ein Schauspiel will sich der SWR auch nicht entgehen lassen. Er wird mit der Reihe „Landesschau mobil“ in Laufenburg Station machen, wie die Vorsitzende Maria Theresia Rist berichtete.

Benefizkonzert am 26. Juni

Am 26. Juni wird es im Schlössle um 19 Uhr ein Konzert mit der Pianistin Gabriela Fahnenstiel unter dem Titel „Sommerliche Soiree“ geben. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des neuen Flügels sind willkommen. „Jede Spende, ob groß oder klein, bringt uns dem Ziel näher“, sagte die Vorsitzende. Auch sind noch Klaviertasten symbolisch für eine Spende zu haben. Deutlich mehr als die Hälfte der 88 Tasten sind vergeben.

Lob vom Bürgermeister

„Der Förderverein hat im ersten Jahr seines Bestehens Tolles geleistet“, betonte Ulrich Krieger. Es sei erstaunlich, was durch ehrenamtliches Engagement möglich sei, lobte er anerkennend, verbunden mit einem Dank für das Engagement. Die musikalische Leiterin Gabriela Fahnenstiel berichtete, dass noch in diesem Jahr weitere Konzerte geplant seien und auch am Programm für das nächste Jahr werde bereits eifrig gearbeitet. Ohne Schriftführerin wird der Verein bis zur nächsten Hauptversammlung auskommen müssen. Die Versammlung stimmte dem Antrag des Vorstands zu, dass diese Aufgaben bis dahin von Maria Theresia Rist, der Vizevorsitzenden Tatiana Fahnenstiel und Gabriela Fahnenstiel erledigt werden können.