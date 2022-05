von sk

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Samstagmittag, 21. Mai, ein 86-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg-Luttingen zugezogen. Kurz nach 14 Uhr war der Senior mit seinem Mercedes-SUV in der Ortsdurchfahrt (L 154) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Er streifte zunächst einem entgegenkommenden Ford-SUV, an dem das Hinterrad abgerissen wurde. Anschließend prallte der Mercedes frontal mit einem hinter dem Ford befindlichen Audi zusammen. Der Mercedes-Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Seine 83 Jahre alte Beifahrerin sowie die 33 Jahre alte Ford-Fahrerin und der 31-jährige Audi-Fahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und im Hochrhein-Klinikum medizinisch versorgt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt dürfte sich dieser auf etwa 53.000 Euro belaufen. Die Ortsdurchfahrt war während den Rettungs- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt. Eine Fachfirma reinigte die Straße. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz.