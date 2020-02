von Herbert Schnäbele

Gleich drei Betriebsleiter von Kläranlagen aus dem Bereich des östlichen Landkreises Waldshut sind aus der Kläranlangen-Nachbarschaft WT 3 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) in den Ruhestand verabschiedet worden. Bei einer Fortbildungsveranstaltung für die Bediensteten in der Kläranlagen-Nachbarschaft WT 3 erhielten die Kläranlagenbetriebsleiter Georg Messerschmid (37 Betriebsjahre Kläranlage Bonndorf), Lothar Jäger (35 Betriebsjahre Kläranlage Grafenhausen) und Peter Appelhans (28 Betriebsjahre Kläranlage Ühlingen-Birkendorf) aus der Hand des Lehrers der Kläranlagen-Nachbarschaft WT 3, Arno Schlecht, die Dankurkunde des DWA-Landesverbandes Baden Württemberg sowie Geschenke.

Die Aufgaben eines Kläranlagen-Betriebsleiters Der Betriebsleiter einer Kläranlage ist verantwortlich für die Einhaltung der Abwasserwerte sowie für das störungsfreie Funktionieren der Anlage, mechanisch, chemisch und biologisch. Dieses überwacht er zum Teil vor Ort, zum Teil alarmiert Überwachungstechnik beim Überschreiten bestimmter Werte den Betriebsleiter. Die Kläranlagen im Landkreis Waldshut sind zeitlich und personell unterschiedlich besetzt, je nach Größe. Betreiber sind jeweils die Gemeinden.

Schlecht hielt einen kurzen Rückblick auf die berufliche Vergangenheit der drei neuen Ruheständler und lobte das große Engagement und die außerordentliche Zuverlässigkeit der Betriebsleiter der Kläranlagen. Er betonte die große Verantwortung der Kläranlagen-Betriebsleiter und sagte: „Die Bedeutung der Kläranlagen für den Umwelt- und Gewässerschutz kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist bedauerlich, dass die Arbeit der Kläranlagen-Betriebsleiter in der Bevölkerung nur wenig wahrgenommen wird.“

Die Vereinigung DWA Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall setzt sich als politisch und wirtschaftlich unabhängige Vereinigung für eine nachhaltige Wasserwirtschaft und für die Förderung von Forschung und Entwicklung ein. Auf ihrer Internetseite schreibt die DWA: „Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen die Erde und ihre sechs Milliarden Bewohner vor einer ernsthaften Wasserkrise. In Europa gilt es, die EU-Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen und einen guten Zustand der Gewässer zu erzielen.“ Zu den wichtigsten weltweiten Zielen im Umgang mit dem Wasser zähle es, die Anzahl der Menschen, die ohne eine minimale Abwasserbeseitigung leben und die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, zu verringern und die Reinhaltung der Flüsse voran zu treiben. „Vorrangiges Ziel ist es, eine sichere Wasserversorgung und eine umweltgerechte Behandlung des Abwassers in städtischen und ländlichen Gebieten aufzubauen, zu verbessern oder instand zu setzen. Hierfür leistet die DWA mit ihrem Regelwerk wichtige Hilfestellungen und fördert den Know-how-Transfer.“ Weiter heißt es auf der Internetseite: „Mit circa 14.000 Mitgliedern ist die DWA die größte und einflussreichste Vereinigung im Abwasserbereich.“ Mitglieder treffen demnach auf Fachleute unterschiedlicher Berufsgruppen – Ingenieure, Meister, Techniker, Kaufleute, Führungskräfte –, um Kontakte aufzubauen, zu pflegen und weiterzuentwickeln.“ (Quelle: de.dwa.de

Schlecht wies außerdem auf den großen Wandel in den Anforderungen an die Kläranlagen im Zuge des erhöhten Umweltschutzes hin, der zum Beispiel auch einen deutlich erhöhten Fortbildungsbedarf für das Personal zur Folge habe. Er bedankte sich bei den neuen Ruheständlern außerdem für ihre große Zuverlässigkeit.

Der Obmann der Kläranlagen-Nachbarschaft WT 3, Klaus Buntru, schloss sich den Dankesworten an und blickte auf manche Anekdoten in den vergangenen Berufsjahren der Verabschiedeten zurück. Georg Messerschmid bedankte sich im Namen der drei neuen Ruheständler. Er ging ebenfalls auf den erhöhten Fortbildungsbedarf aufgrund der gestiegenen Anforderungen ein und appellierte an die Teilnehmer der Veranstaltung: „Ich lege es euch ans Herz, besucht die angebotenen und sehr wertvollen Fortbildungsveranstaltungen, es ist unheimlich wichtig für unsere Arbeit.“ Unabhängig von der Verabschiedung im Kreis der DWA-Bediensteten und Mitglieder erfolgt beziehungsweise erfolgte die Versetzung der Betriebsleiter in den Ruhestand bei den jeweils zuständigen Gemeinden.