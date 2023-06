In der westlichen Peripherie liegt das Gemeindezentrum Küssabergs – nordöstlich das Kieswerk, ehemaliger Platz des römischen Truppenstandorts ab 15 v. Chr., bereits auf der Gemarkung Dangstetten. Überliefert ist, dass“ nach dem Jahre 1500 in Rheinheim eine rege Bautätigkeit begann. Zahlreiche öffentliche Gebäude aus Stein entstanden. Rheinheim wurde eine kleine Klosterstadt. Das Kloster Rheinau in der Schweiz hatte hier seinen weltlichen Verwaltungssitz. Die Geschichte von Rheinheim beginnt mit dem ersten Zugriff der Römer bereits kurz vor der Jahrtausendwende 15 v. Chr. Einwohner zurzeit 1467. Bürgermeister vor der Gemeindereform war Willy Ips.

Küssaberg – Küssaberg wird

50 Jahre alt. Noch bis in die 1970er-Jahre waren die heutigen Ortschaften der Gemeinde Küssaberg selbstständig. Erst am

1. Januar 1973 entstand die neue Gemeinde durch den Zusammenschluss von Dangstetten, Kadelburg, Küßnach, Reckingen und Rheinheim und der Siedlung Ettikon. Am 1. Januar 1975 wurde zusätzlich die Gemeinde Bechtersbohl nach Küssaberg eingemeindet. Dazu gehören im jeweiligen Umfeld zahlreiche Höfe und historisch auch ehemalige Siedlungsplätze. Seit der Gemeindereform besteht ein Gemeindeverwaltungsverband mit Hohentengen am Hochrhein.

Mit der Nachbargemeinde ist seit dem Schuljahr 2013/14 auch die Gemeinschaftsschule „Rheintal“ als weiterführende Schule vor Ort mit zwei Standorten in den beteiligten Gemeinden gegründet worden; die Klassen von eins bis zehn sind nach Altersgruppierungen verteilt und werden zurzeit von 37 Lehrkräften unterrichtet.

Ein zentrales Anliegen der Gemeinde ist die Wohnbebauung – Modellcharakter für eine ländliche Gemeinde. So zum Beispiel die Reihenhausbebauung in Ettikon, das Wohnviertel „Neunschwanz“ in Kadelburg oder ganz aktuell auch „Wüstreben“ in Dangstetten. Das neue zentrale Feuerwehrhaus mit DRK-Räumen in Rheinheim wurde am 8. April 2018 eingeweiht. In Kadelburg soll ab dem Jahr 2024 die Ortsmitte neu gestaltet werden, damit sich Geschäfte und Dienstleister weiterentwickeln und zukunftsfähig und nachhaltig aufstellen können.

Ein Discounter musste vor wenigen Jahren deshalb umziehen, damit Platz für ein neues Wohn- und Geschäftshaus auch mit „Aufenthalts- und Begegnungsbereich“ entstehen kann.

Gemeindezentrum

Seit der in Küssaberg wirksamen Gemeindereform Mitte der 1970er-Jahre entstand ein Gemeindezentrum zunächst mit einer Haupt- und Werkrealschule (der heutigen GMS Rheintal), ab 1980 dann mit einer zweiteiligen Sporthalle (Küssaburg-Halle) und dem Inselpavillon, später zusätzlich mit der Freisportanlage, dem zentralen Gemeindebauhof und dem Rathaus.

In allen Ortsteilen bestehen heute Gemeindesäle oder -hallen oder Bürgerhäuser für die Vereine. Küssaberg bietet den Familien Kinderbetreuung in den drei Kindergärten in Dangstetten, Kadelburg und Rheinheim sowie im Waldkindergarten der Evangelische Kirchengemeinde auf der Anhöhe bei der Küssaburg an.

Projekt „Wohnen im Alter“

Ab 2017 plante die Gemeinde die Vorbereitung und Umsetzung einer vollständig selbstverwalteten Wohngemeinschaft in einem Bauprojekt. Mit einem Jahr Verzögerung gegenüber der Planung konnten nach dem ersten Spatenstich im Juni 2019 im Dezember 2021 erste Bewohner in das Projekt „Mitenand däheim“ einziehen. Am 9. April 2022 fand die offizielle Übergabe und Inbetriebnahme statt. Die Wohngemeinschaft wird durch acht altersgerechte Wohnungen und durch einen öffentlichen Treffpunkt der Gemeinde komplettiert. In Küssaberg sind aktuell 150 Flüchtlinge aufgenommen. Ein Flüchtlingshelferkreis vermittelt unter anderem auch Arbeitsstellen, für viele der Flüchtlinge wird die Integration durch zugeteilte „Paten“ einfacher.