Warum musste Yolanda K. sterben? Das Schicksal der jungen Frau, die in Steinen im Kreis Lörrach aufwuchs und Anfang des Jahres tot in Sachsen-Anhalt gefunden wurde, beschäftigt die Menschen in der Region weiterhin. Was ist mit der bei ihrem Verschwinden 2019 damals 23-Jährigen passiert?

Doch die Antworten der Staatsanwaltschaft Leipzig fallen weiterhin dürftig aus. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bleiben die meisten Fragen unbeantwortet. So beispielsweise auf die, ob es Hinweise auf ein Tötungsdelikt gibt und wie die sterblichen Überreste der Frau an den Fundort gelangt sind.

Noch immer fehlt ein Gutachten

Offen bleibt auch, warum das Ergebnis weiterer rechtsmedizinischer Untersuchungen noch immer fehlt. Laut Aussage der Staatsanwaltschaft im März sei mit diesen Ergebnissen ‚erfahrungsgemäß erst in einigen Wochen zu rechnen‘, schrieb Staatsanwalt Andreas Ricken damals.

Der Fall Yolanda K. Yolanda K. zog nach ihrem Abitur in Lörrach zum Studium nach Leipzig – wo sie am 25. September 2019 spurlos verschwand. Zu einem geplanten Treffen mit einer Freundin kam es nicht und die damals 23-Jährige aus Steinen im Wiesental galt seither als vermisst. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ griff die Geschichte der jungen Frau in einem Beitrag am 29. Juni 2022 auf. Zahlreiche Hinweise gingen ein, doch Yolanda K. blieb verschwunden. Ende Februar 2023 wurden dann in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt die Knochen von Yolanda K. gefunden.

Doch noch immer ist kein Ergebnis bekannt. „Ein abschließendes Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen liegt der Staatsanwaltschaft Leipzig bislang nicht vor. Gründe, warum das abschließende Gutachten bislang nicht vorliegt, sind hier nicht bekannt“, schreibt Ricken in seiner knappen Antwort Mitte Juli 2023.

Verweis auf laufende Ermittlungen

Auch auch auf die Fragen zu den Lebensumständen von Yolanda K., und in welchen Bundesländern in diesem Fall ermittelt wird, gibt es keine Antwort. „Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen können Ihre weiteren Fragen derzeit nicht beantwortet werden“, schreibt Staatsanwalt Ricken und bittet weiterhin um Verständnis.