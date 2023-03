Die Suche nach der Vermissten Yolanda K. aus Steinen im Wiesental ist beendet. In einer knappen Pressemitteilung informiert die Staatsanwaltschaft Leipzig über den Fund ihrer Knochen am Samstag, 25. Februar 2023, durch einen Passanten in einem Waldgebiet im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt.

„Die rechtsmedizinische Untersuchung der Knochen ergab, dass es sich um menschliche Knochen handelt“, schreibt die Staatsanwaltschaft, und dass diese von der seit 25.09.2019 vermissten Yolanda K. stammen würden.

Medienberichten zufolge befindet sich der Fundort der Knochen in einem Wald in der Region Saale-Unstrut (Sachsen-Anhalt) im Bereich der Städte Freyburg und Naumburg. Wie die ‚Badische Zeitung‚ berichtet, habe die herbeigerufene Polizei daraufhin ein komplettes menschliches Skelett entdeckt. Es habe laut Staatsanwalt „nicht unmittelbar am Wegrand“ gelegen.

Was ist über die Todesursache bekannt?

Zur Todesursache heißt es in der Mitteilung weiter: „Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.“

Damit endet die Ungewissheit im Fall der damals 23-Jährigen. Zuletzt war der Vermisstenfall in der Sendung „Aktenzeichen XY“ aufgegriffen worden.

Der Fall Yolanda K.

Am Tag ihres Verschwindens, dem 25. September 2019, wollte sie sich nach einem Einkauf bei Ikea mit einer Freundin im benachbarten Halle treffen.

Zu diesem Treffen tauchte die Studentin nicht auf und wurde seitdem vermisst. Yolanda K. wuchs in Steinen im Wiesental im Landkreis Lörrach auf und war für ein Studium nach Leipzig gezogen.

Yolanda K. aus Steinen ist tot. Mit diesem Foto hatte die Polizei nach der seit 2019 vermissten Frau gefahndet. | Bild: Berndt, Kristin

Die Leipziger Polizei nahm die Ermittlungen auf. So hatten Spürhunde Geruchsspuren im Bus, vor dem Möbelhaus, an den Bus-Haltestellen in Richtung Halle und auf dem Uni-Gelände in Halle registriert. Dann verlor sich die Spur.

60 Hinweise nach „Aktenzeichen XY“

Eine Woche nach Ausstrahlung waren bei der Polizei bereits rund 60 Hinweise eingegangen, wie Dorothea Benndorf, Sprecherin der Polizei Leipzig, damals auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte.

