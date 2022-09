„Das Handy explodiert gleich, so viele Anrufe erhalten wir die ganze Zeit“, sagt Adriano Mazzeo. Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Journalisten, Wildfremde: Alle wollen wissen, wie es Dylan geht. Der elfjährige Neffe Mazzeos ist an Blutkrebs erkrankt (wir berichteten). Derzeit liegt der Junge aus Wehr auf der Intensivstation der Universitätsklinik Freiburg. Seine Mutter und sein Vater sind bei ihm. Die Leukämie hat Dylans kleinen Körper schwer mitgenommen. „Doch er kämpft wie ein Löwe“, sagt sein Onkel.

Stammzelltransplantation als letzte Hoffnung Dylans Krankengeschichte Dylan aus Wehr war ein ganz normaler Junge. Das zweitjüngste von fünf Kindern besuchte die Zelgschule in Wehr, spielte Fußball in einer Jugendmannschaft des FC – und natürlich wollte Dylan später Profispieler werden, und zwar für seinen Lieblingsverein Juventus Turin. Doch sein junges Leben geriet im Oktober 2020 aus dem Lot. Im Oktober 2020 fanden seine Eltern ihren Sohn reglos auf dem Boden liegend. Das Kinderkrankenhaus Lörrach diagnostizierte Akute Lymphatische Leukämie. Noch am selben Abend wurde Dylan auf die Universitätsklinik Freiburg gebracht. Auf deren Intensivstation begann eine hochdosierte Chemotherapie, um sein Leben zu retten. Im August 2021 brach zusätzlich eine Autoimmunkrankheit aus. Dennoch schien Dylan die Krankheit schließlich besiegt zu haben. Bei einer Routine-Untersuchung wurde am 4. August 2022 dann ein Rückfall diagnostiziert. Seine letzte Hoffnung ist jetzt eine Stammzelltransplantation.

Trost und Hilfe erhält Dylan von seinen Eltern und seinen vier Geschwistern, von Medizinern und Pflegern, aber auch von vielen anderen Menschen in Wehr und Umgebung. 50 Verwandte und Freunde von Dylans Familie haben für diesen Samstag mit Unterstützung der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in der Sporthalle des Wehrer Stadtteils Öflingen eine Typisierungsaktion organisiert. So soll ein Spender für Dylan gefunden werden, von dem gesunde Stammzellen in den Körper des erkrankten Kindes übertragen werden können, damit sie dort neues, gesundes Blut bilden.

Dylan braucht eine passende Stammzellspende, um weiter leben zu können. | Bild: privat/Familie

Das funktioniert aber nur bei einer Person, deren Stammzellen genetisch denen Dylans gleichen. Weder in Dylans Familie noch unter den weltweit in Spenderdateien erfassten Personen fand sich bisher ein solcher genetischer Zwilling. Dylans Familie und die Organisatoren der Typisierungsaktion hoffen deshalb, dass am Samstag möglichst viele in die Sporthalle Öflingen kommen werden, um sich als mögliche Spende eintragen zu lassen. Ihnen wird per Abstrich im Mundinnenraum eine Probe entnommen, die in einem Labor analysiert wird, um herauszufinden, ob jemand darunter ist, der für Dylan oder einen anderen Leukämiekranken Stammzellen geben kann.

Gewebeprobe per Wangenabstrich So läuft die Typisierungsaktion ab Wer gesund, zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und mindestens 50 Kilogramm wiegt, kann sich am Samstag, 10. September 2022, von 11 bis 15 Uhr in der Sporthalle Öflingen, Wehratalstraße 48, 79664 Wehr bei der DKMS als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. Die Registrierung läuft folgendermaßen ab: Zunächst wird festgestellt, ob der potenzielle Spender keines der Ausschlusskriterien erfüllt. Dann wird er über die Stammzellspende aufgeklärt und muss sein Einverständnis erklären. Als nächstes wird ein Wangenabstrich entnommen, damit ein Labor die Gewebemerkmale des Spenders bestimmen kann. In der Spenderdatei werden die personenbezogenen Daten gespeichert und die Gewebemerkmale pseudonymisiert an das Zentrale Knochenmarkspenderregister Deutschland übermittelt. Nach der Typisierung steht der Freiwillige für Patienten auf der ganzen Welt als potenzieller Spender zur Verfügung. Er kann seine Einwilligung zur Stammzellspende jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückziehen. Daraufhin werden die Daten in der Spenderdatei und Zentralregister gelöscht.

„Eine Stammzelltransplantation ist der letzte Strohhalm für die Patienten“, sagt DKMS-Sprecherin Julia Ducardus. Aufgrund der in Deutschland relativ vielen bereits erfassten Spendewilligen finde sich für die allermeisten Erkrankten in den Datenbanken ein Treffer und somit passende Stammzellen. Im Einzelfall könne es aber durchaus sehr schwierig sein, einen genetischen Zwilling ausfindig zu machen. Die Suche nach dem letzten Strohhalm, den der Patient ergreifen kann, gleicht dann der nach einer Nadel im Heuhaufen.

Dylans Unterstützerkreis tut deshalb schon seit Wochen alles, um möglichst viele Menschen am Wochenende nach Öflingen zu bringen. „In Wehr, Schwörstadt, Rheinfelden, Säckingen – überall haben wir Flyer verteilt“, berichtet Adriano Mazzeo. Instagram, Whatsapp, Radio, Zeitungen – alle möglichen Kanäle wurden genutzt, um für die Typisierungsaktion zu werben.

„Wir wissen nicht, wie viele Leute am Samstag vorbeikommen werden. Wir hoffen aber, dass es möglichst viele sind“, sagt Dylans Onkel. Aufzugeben ist für ihn keine Option. „Wir müssen das einfach für Dylan machen.“

Die Typisierungsaktion läuft am Samstag, 10. September, von 11 bis 15 Uhr in der Sporthalle Öflingen, Wehratalstraße 48, in 79664 Wehr.