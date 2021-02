Hochrhein vor 1 Stunde

Polizei warnt vor gefährlichem Telefonbetrug – mindestens 20 Fälle in der Region

Aktuell mehren sich die Fälle von Betrugsmaschen am Telefon. Die Täter wollen unter einem Vorwand und unter Angabe einer falschen Identität die Übergabe von Bargeld erwirken. Sie geben sich als Enkel, Neffe oder sonstiges Familienmitglied in Not aus.