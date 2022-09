von Helmut Kohler

Auch im letzten Sommermonat zeigte der Sommer keine Ermüdungserscheinungen, laut Meteo Schweiz ist es der zweitwärmste seit Messbeginn 1864. Auch in Bad Säckingen ist der 20,2 Liter pro Quadratmeter zu trockene, 54,5 Stunden zu sonnige und 3,0 Grad Celsius zu warme August mit 27 Sommertagen (ab 25 Grad, Norm 18,5 Tage) und davon 14 Hitzetagen (ab 30 Grad, Norm 8,1 Tage) der zweitwärmste seit Messbeginn 1966. Nur der Jahrhunderthitzeaugust 2003 war noch 0,3 Grad wärmer.

Auch zum Start in den letzten Sommermonat setzte sich die trockene Hitze unter dem Einfluss des Hochs „Normen“ in Bad Säckingen fort. Die ersten fünf Augusttage waren allesamt Hitzetage (ab 30 Grad) wobei wir den Höhepunkt der erneuten Hitzewelle mit 37,9 Grad am 4. August hatten. Nachdem die Temperatur in der Nacht auf den 5. nicht unter 20,9 Grad fiel registrierten wir die dritte Bad Säckinger Tropennacht des Jahres.

Ein heftiges nächtliches Gewitter zum 6. August beendete die aktuelle Hitzewelle. Mit 16 Liter pro Quadratmeter gab es den sehnlichst erwarteten ersten Regen des Monats und mit einer Tages-Höchsttemperatur von 22,9 Grad gab es wieder einmal eine erfrischende Durchlüfttemperatur. Mit Hoch „Oscar“ stiegen dann die Temperaturen ab dem 7. von Tag zu Tag ohne einen Tropfen Regen wieder an. So hatten wir am 9. mit 30,2 Grad bereits wieder einen Hitzetag. Unter dem Regiment von Hoch „Oscar“ und strahlendem Sonnenschein von früh bis spät waren bis zum 13. alle Tage Hitzetage.

Ein Gewitter bringt am 17. August Abkühlung und Regen

Am 14. verabschiedete sich Sonnenhoch „Oscar“ nach Nordosteuropa und am 15. brachten gewittrige Schauer nur 2,4 Liter pro Quadratmeter vom dringendst benötigten Regen. Nach diesen leichten Gewitterschauern fiel in der ersten 3,7 Grad zu warmen Augusthalbzeit mit 18,4 Liter pro Quadratmeter erst 19 Prozent des normalen Augustniederschlages und die Sonne schien an 164 Stunden schon 67 Prozent der Augustnorm. Mit wolkenlosen 31,8 Grad startete die zweite Augusthälfte am 16. mit dem 11. Hitzetag des Monats. Nachdem wir am 17. mit 30,2 Grad einen weiteren Hitzetag verzeichneten, brachte ein Gewitter am Abend 11,8 Liter pro Quadratmeter Regen.

Unter der Regie von Tief „Karin“ und rund 11 Grad tieferen Durchlüfttemperaturen erhöhte sich die Monats-Niederschlagsmenge bis zum 21. August auf 43 Liter pro Quadratmeter. Ab dem 22. war Hoch „Piet“ wieder Herr der Wetterküche und sorgte mit Sonne von früh bis spät für hochsommerliche Temperaturen. So kamen wir am 24. mit 30,1 Grad und am 25. mit 31,6 Grad zu 2 weiteren Hitzetagen. Am 26. löste Tief „Ornella“ Hoch „Piet“ ab, was zu mehr Wolkenfeldern sorgte, bei schwülen 28,5 Grad reichte es aber immer noch nicht für den dringend benötigten Regen.

Erst am Abend des 27. brachte ein Schauer 5 Liter pro Quadratmeter Regen. Nach diesem willkommenen Regen war ab dem 28. Hoch „Quintin“ mit viel Sonnenschein und erneut hochsommerlichen Temperaturen wetterbestimmend. In der Nacht auf den 31. und am 31. brachten kräftige gewittrige Schauer nochmals 31 Liter pro Quadratmeter Niederschlagsnachschub und erhöhten die August-Niederschlagssumme auf 79 Liter pro Quadratmeter, das sind 79,6 Prozent des Augustsolls.