Lörrach Zwei Oberärzte verstärken das Team am Klinikum Lörrach

Volker Brass (Gastroenterologie) und Samuel Hemmerling (Notaufnahme) sind neue Oberärzte der Lörracher Klinik für Innere Medizin.

Lörrach (gra) Die Kliniken des Landkreises Lörrach laden in der Regel die Presse nicht ein, wenn ein neuer Oberarzt seinen Dienst antritt – immerhin sind in den drei Häusern in Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden fast 50 Oberärzte tätig. Dass sie es kürzlich doch taten, habe einen guten Grund, wie Professor Hans-Heinrich Osterhues, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, erläuterte. Schließlich würden mit der Gastroenterologie, also der Abteilung für Magen- und Darmerkrankungen, sowie der Notaufnahme zwei „zukunftsfähige Schaltstellen“ in der Inneren Medizin wieder besetzt. In der sich schnell entwickelnden Gastroenterologie gelte es, frühzeitig Entwicklungen einzuleiten, um den medizinischen Anforderungen gerecht zu werden, wenn im Idealfall im Jahre 2025 das Zentralklinikum Landkreis Lörrach seinen Betrieb aufnimmt, sagte Osterhues.