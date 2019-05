Das Reisen ist das bestimmende Thema im historischen Bahnhofsgebäude. Wie in der familiengeführten Zahnarztpraxis ist auch im Hotel in jedem Zimmer eine Wand mit einer überdimensionalen Fototapete verkleidet, wodurch das Gefühl entsteht, man wäre in Wien, Zürich oder London. „Das sind alles Orte, in denen meine Frau Kristin und ich uns schon wohlfühlten“, sagte Thilo Fechtig.

Das stilvoll eingerichtete Nichtraucher-Hotel umfasst sieben klassische und zwei behindertengerechte Comfort-­Doppelzimmer, die auch als Einzelzimmer vermietet werden, zwei Suiten mit jeweils zwei abgetrennten Räumen und ein Appartement mit Küche. Das Hotel überzeugt durch sein Preis-Leistungsverhältnis. Das Standard-Doppelzimmer kostet beispielsweise 99 Euro pro Tag und in der Suite sind Kinder bis drei Jahren gratis und übernachten bis zwölf Jahren für 25 Euro pro Tag. „Unsere Zimmer haben ohne Kategorisierung vier Sterne Standard“, bemerkte Thilo Fechtig. Jedes Zimmer verfügt über Internet-LED-HD Fernsehen, Radio, High-Speed-Glasfaser LAN Anschluss und offener WLAN Empfang. Ein Fax Service steht an der Rezeption der Zahnarztpraxis während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Jedes Zimmer hat Boxspringbetten mit komfortablen Federkernmatratzen. Zudem stehen verschiedene Getränke gratis für die Gäste bereit.

Erzingen – Das Zahnarzt-Ehepaar Thilo und Kristin Fechtig aus Wutöschingen hat im letzten Jahr mit dem ehemaligen Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1863 eines der historisch schönsten Häuser in Erzingen nach Vorgaben des Denkmalschutzes kernsaniert und darin eine große Zahnarztpraxis eröffnet. Seit Anfang des Jahres läuft auch der Betrieb des Check-in-Hotels. Zudem wird seit Kurzem das im Gebäude integrierte „Café am Bahngleis“ in Eigenregie geführt.

Erzingen (thg) Das Frühstück des Hotels am Bahnhof in Erzingen wird den Gästen im Back-Café serviert, das wochentags ab 6 Uhr und sonntags ab 7 Uhr geöffnet hat. Bei schönem Wetter können die Gäste auch im Freien auf einer der beiden Sonnenterrassen vor oder hinter dem Haus verweilen. „Bei uns kann man immer in der Sonne sitzen“, bemerkte Kristin Fechtig. Zudem sind kostenlose Parkplätze für die Hausgäste an der Hauptstraße und direkt am Gebäude reserviert.

Einfacher Check-in

Einfacher buchen geht nicht mehr mit dem 24/7-Check-in-Hotel-System. Der Urlaubsgast loggt sich auf der Homepage www.bahnhof-erzingen.de ein, wo er die Verfügbarkeit der Zimmer überprüfen und reservieren kann.

Das Online-Reservierungssystem ist mit dem Hotelomat vor der Eingangstür verbunden, an dem sich der Hotelgast, an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr mit der bei der Buchung erhaltenen Reservierungsnummer einloggen kann. Mit der EC-Karte bezahlt er im Voraus und erhält vom Hotelomat die Hotelkarte, mit der er jede Tür bis ins reservierte Zimmer und das Back-Café zu den Öffnungszeiten öffnen kann. Am Hotelomat ist auch eine direkte Buchung ohne vorherige Reservierung möglich. „Das gebuchte Zimmer ist ab 14 Uhr bezugsfertig, bei Verfügbarkeit auch schon früher“, bemerkte die Hotelleiterin Manuela Rabe, die jeden Morgen als Ansprechperson im Haus ist.

Besondere Wünsche, wie eine abschließbare Unterstellmöglichkeit für das Fahrrad oder den Wäscheservice können vorab per E-Mail angemeldet werden. Die öffentlichen Bereiche im gesamten Hotel sind videoüberwacht und ein Notfall-Telefon rund um die Uhr besetzt. Bei der Abreise wirft der Gast die Hotelkarte in einen kleinen Briefkasten.

Tourismus

Im Klettgau besteht zunehmend Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten. Seit Jahren hat der Radtourismus zugenommen, der vom Bodensee über Stein am Rhein und den Rheinfall nach Basel zieht. Der Weintourismus hat zudem die Bodensee-Weinregion, das Schaffhauser Blauburgunderland und den Klettgau mit dem größten zusammenhängenden Rebberg der Deutschschweiz und ihren Köstlichkeiten entdeckt. Die Gemeinde Erzingen ist auch idealer Ausgangspunkt zu Tagesausflügen an den Bodensee, in die Schweizer Berge, den Schwarzwald oder in die Weltstadt Zürich.

Eine weitere Zielgruppe sind Gesellschaften, wobei das Erzinger Bahnhof-Hotel mit dem „Zollhaus“ im Ortsteil Riedern eng zusammen arbeitet.

Der Bahnanschluss mit Anschluss an den Flughafen Zürich, sowie eine FlixBus-Fernreisebushaltestelle liegen bei dem neuen Boutique-Hotel direkt vor der Tür.