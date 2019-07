von Eva Baumgartner

„Sonne pur“ wie derzeit überall in der Region herrscht auch in den Erzinger Weinbergen. Die Weinstöcke sind in diesem Frühjahr vor Frösten und Hagel verschont geblieben und gedeihen prächtig, sodass die Lese Wochen früher stattfinden wird. Dagegen ganz und gar fix, egal wie die Wetterlage auch sein mag, ist der Termin für das Erzinger Winzerfest. Am zweiten Wochenende im September geht es über die Bühne – vom 13. bis 16. September.

Vorbereitungen beginnen früh

Bereits Monate davor treffen sich die Wagenbauer und Laufgruppen im Erzinger Schnagsehüsli auf Einladung der Winzergenossenschaft und legen zusammen das Thema des Festumzuges, der große Höhepunkt, am Sonntag fest. „Geschichten für Groß und Klein“ lautet es in diesem Jahr.

Vorher: Viel Arbeit und Mühe machen sich die Wagenbauer zum Winzerfestumzug. | Bild: Eva Baumgartner

Nachbarschafts- und Freundeskreise, Familien, Vereine und Kindergärten lassen dazu ihrer Fantasie freien Lauf, setzen ihre Ideen in Motivwagen oder in Kostümen um. Organisatorisch hält Heinz-Peter Hierholzer die Fäden zusammen. Beim ihm werden die Themen der Umzugswagen und Laufgruppen angemeldet.

Nachher: Die Mühe hat sich gelohnt, das Ergebnis kann sich sehen lassen und der Motivwagen „Souvenirs“ kassierte den ersten Preis der Jury beim Umzug 2017. | Bild: Eva Baumgartner

Vom Lügenbaron bis Don Quijote

Bislang haben sich sechs Wagenbauergruppen mit folgenden Ideen gemeldet: die Fischerin vom Bodensee, der Lügenbaron Münchhausen, Jim Knopf, die kleine Hexe, Don Quijote und die unendliche Geschichte. Laufgruppen der Kindergärten werden Dornröschen, Aladdin und die Wunderlampe und Winnetou darstellen. Für sie alle geht es auch in den Sommerferien hoch her bei der Vorbereitung.

Dekoration der Motivwagen

Vor allem die großen Motivwagen stellen eine Herausforderung dar: Die technische Umsetzung des Aufbaues, die handwerkliches Können erfordert, oder die aufwendigen Dekoration mit farbenprächtigen Blumen. Unmengen von leuchtenden Tagetes, Dahlien, Astern und anderen Sommerblühern in allen Farbnuancen werden benötigt.

Klettgau Herausforderung für den Weinbau: Vier Winzer vom Hochrhein nehmen Stellung zum Klimawandel Das könnte Sie auch interessieren

Prämierung für die tollsten Ideen

Blumensammler suchen wenige Tage vor dem Festsonntag in Gärten der Umgebung Blumen in allen Formen und Farben. Erfahrene und versierte Wagenbauer haben bereits im Vorjahr bei Gartenbesitzern auf den Zahn gefühlt und deren Blütenpracht für sich reserviert. Von großem Ehrgeiz beseelt sind sie alle, denn mit der Prämierung durch die Jury winken attraktive Geldpreise. Aber auch einfach um dabei zu sein, ist für viele eine Ehrensache.

Trachten geben ein buntes Bild

So schön die Umzugswagen und Laufgruppen der Erzinger sind, viele andere Teilnehmer wir Musikvereine, Musikkapellen Trachtengruppen aus dem süddeutschen Raum und der benachbarten Schweiz bereichern genauso das große Sonntagsspektakel des Erzinger Winzerfestes. Tausende von Besucher am Straßenrand werden wie immer das Spektakel genießen und sich von den eigens zum Umzug eingerichteten Straußenwirtschaften und deren Spezialitäten für Leib und Seele verwöhnen lassen.