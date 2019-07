Klettgau vor 43 Minuten

Herausforderung für den Weinbau: Vier Winzer vom Hochrhein nehmen Stellung zum Klimawandel

2018 war seit Beginn der Wetteraufzeichnungen das wärmste Jahr in Baden-Württemberg. Ein Hitzerekord jagt den anderen und an den dürren Wäldern werden die Auswirkungen des Klimawandels sichtbar. Wie wirkt sich der Klimawandel in den Rebbergen aus? Wir haben die vier bedeutendsten Winzer am Hochrhein befragt.