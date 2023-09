Jestetten – Die Jestetter Markusgemeinde kauft einen alten Reisebus, der zu einem fahrbaren Jugendzentrum umgebaut werden wird. Hierüber informierte Kirchengemeinderat Roland Körner anlässlich der Gemeindeversammlung, was bei den Gemeindegliedern mit Erstaunen aufgenommen wurde.

Das Pfarrehepaar Kaiser beschäftigt sich seit längerer Zeit mit einer solchen Idee, die mit dem Engagement des letztjährigen Konfirmanden, Carlo Walser, und seinen Mitstreitern einen neuen Schub erhielt. Eigentlich wollten die jungen Männer ein großes Taufbecken in der Markuskirche einbauen, wie sie es in Luthers Geburtskirche gesehen hatten. Diese Energie wurde dann aber in die Busrestauration umgeleitet.

In den nächsten Wochen wird der Bus nach Jestetten überführt und dann unter Federführung des neuen Jugendreferenten des Kirchenbezirks, Jan Welp, entsprechend umgebaut werden. Sogar bis zur Landesbischöfin, Heike Springhart, ist die Idee inzwischen vorgedrungen, die zur Einweihung des Gefährts nach Jestetten kommen will.

Die Gemeinde Zur Markusgemeinde gehören 1300 Gemeindeglieder aus Jestetten, Altenburg, Lottstetten, Nack, Balm, Dietenberg, Baltersweil, Dettighofen und Eichberg. Der Gottesdienst findet immer sonntags um 10 Uhr in der Markuskirche in der Klettgauer Straße 5 in Jestetten statt. Informationen gibt es im Internet unter www.evangelischekirche-jestetten.de.

Doch so weit ist es noch nicht. Bis dahin gibt es noch vieles zu tun und Roland Körner rief dazu auf, sich mit Know-how und Arbeitskraft in das Projekt einzubringen. Finanziert wird das Ganze überwiegend durch Spenden.

Unklar, wann ein neuer Pfarrer kommen wird

Noch immer ist die Markusgemeinde vakant und wann ein neuer Pfarrer in den östlichsten Landkreiszipfel kommen wird, ist vollkommen unklar. „Fakt ist, dass derzeit alleine im Kirchenbezirk fünf Pfarrstellen vakant sind“, stellte Pfarrer Thomas Kaiser, Jestetter Vakanzvertreter, fest.

Dennoch tut sich einiges in der Gemeinde. Die Pfarrhaussanierung ist weitgehend abgeschlossen, im kommenden Jahr soll der Parkettboden in der Kirche ausgetauscht und die Kirchenbänke durch Stühle ersetzt werden. „Dadurch haben wir die Möglichkeit, moderne und alternative Gottesdienstformen zu installieren“, sagte Kaiser weiter.

Erstmals ein Whiskygottesdienst im Januar 2024

Neue Wege soll es bei ausgewählten Gottesdiensten geben. So ist geplant, am 20. Januar 2024 einen Whiskygottesdienst abzuhalten. Das Weihnachtsessen am Heiligen Abend, das im vergangenen Jahr erstmals stattfand, stieß auf große Resonanz, so dass es auch in diesem Jahr ein Weihnachtsessen im Pfarrhaus geben wird.

Grundsätzlich sind die Markuskirche und ihr Pfarrhaus offen für alle Menschen, die die Beziehung zu Gott suchen. „Für alle da zu sein bedeutet, dass wir auch die spirituellen Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen in Jestetten erfüllen wollen. Wir wissen, dass es in unserem Dorf einen Bedarf an fröhlicheren und moderneren Gottesdiensten gibt, und daher möchten wir alle diejenigen bitten, die sich vorstellen können, sich hierbei einzubringen, sich einfach bei uns zu melden“, sagte der Kirchengemeinderatsvorsitzende. Darüber hinaus wurde die Gemeinde informiert, dass neben der Jestetter Lüchte, die seit diesem Jahr im Pfarrhaus probt, die Volkshochschule ebenfalls Räumlichkeiten nutzt.