Planer, Verwaltung und Gemeinderat biegen mit dem Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans für das Melzerareal auf die Zielgerade ein. Der Rat beschloss in der jüngsten Sitzung die Offenlage. Die Pläne liegen nun im Rathaus zur Besichtigung aus.

Stadtplanerin Bettina Nocke vom gleichnamigen Planungsbüro in Gaienhofen stellte den Bebauungsplanentwurf vor, auch die Architektur der Gebäude von Lidl und Denns Biomarkt lagen auf dem Tisch der Räte. Die beiden Unternehmen wollen wie auch ein Imbiss auf dem Areal ansiedeln. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Voranhörung der Behörden gab es im Rund keinen Anlass für Diskussionen.

Neuansiedlung macht Planänderung nötig

Noch einmal die Sachlage: Das Autohaus Melzer zieht ins Gewerbegebiet um. Das Grundstück im Plangebiet ist verkauft. Lidl, Denns Biomarkt mit einem Beherbergungsbetrieb im Obergeschoss und ein Imbiss wollen auf dem 1,8 Hektar großen Areal ansiedeln. Deshalb war eine Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße – Saarstraße“ für das Gebiet am östlichen Ortsrand von Jestetten nötig. In die Planungen einbezogen ist die bestehende Zahnarztpraxis.

Jestetten Neue Geschäfte auf dem Melzerareal: Rollen künftig mehr Fahrzeuge durch das Dorf? Experten sagen: Kaum! Das könnte Sie auch interessieren

Auf keinen Fall großflächige Märkte

Bürger und Behörden waren frühzeitig einbezogen worden. Teile der Einwohner hatten vor allem die Ansiedlung eines zusätzlichen Lidl-Markts (neben Lottstetten) moniert, Bedenken zur Verkehrs- und geplanten Stellplatzsituation waren geäußert worden. Die Straßenverkehrsbehörde hatte eine zusätzliche Linksabbiegespur zur Einfahrt verlangt. Und Verwaltung und Gemeinderat war wichtig gewesen, dass maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen werden sollten. „Wir wollen keine großflächigen Märkte in diesem Gebiet“, erklärte Bürgermeisterin Ira Sattler im Nachgang der Sitzung dem SÜDKURIER am Telefon.

Die Vorgabe: Gebäude ansprechend gestalten

Auch die Gebäude sollten ansprechend gestaltet werden, wie Sattler noch einmal betonte: „Die Gebäude liegen am östlichen Ortseingang, man sieht sie, deshalb stellen wir höhere Anforderungen. Es sollen nicht einfach funktionelle Bauten sein. Das war mir und dem Gemeinderat wichtig.“ So entstehe am Lidl-Markt eine vorgehängte Metallfassade. Denns Biomarkt erhalte im ersten Geschoss eine Betonmauer, oben eine Holzfassade.

Jestetten Noch ein Discounter in der Gemeinde? Jestetter äußern im Bebauungsplan-Verfahren ihre Bedenken Das könnte Sie auch interessieren

Einfahrt soll dreispurig werden

Die Einfahrt soll wie bei Aldi dreispurig ausgebaut werden. Entgegen der ersten Planung soll sie auf Anregung der Verkehrsbehörde 11 statt 9 Meter breit sein. Die Linksabbiegespur auf der B27 sollen Verkehrsfluss und Sicherheit gewährleisten. Die Fahrbahn wird laut Planentwurf einseitig verbreitert, der Gehweg neu angelegt.

Die Planer rechnen mit einer Zunahme des Verkehrs zwischen den Zufahrten zu Lidl und Aldi von 500 Fahrzeugen werktags und 700 an Samstagen. Auf der B27 seien 200 bis 300 Fahrzeuge mehr zu erwarten. Die Gesamtbelastung für Jestetten liegt aktuell bei 25.000 bis 26.500 Fahrzeugen.

Das Plangebiet Das 1,8 Hektar große Areal, das neu überplant wird, liegt am östlichen Rand von Jestetten. Darauf befinden sich unter anderem die Firma Melzer Reisemobile und das Gebäude des früheren Nachtclubs. Hier besteht der Bebauungsplan „Schaffhauser Straße – Saarstraße“, der nun zum siebten Mal geändert wird. Mit Ausnahme der Zahnarztpraxis werden alle Gebäude, die dort heute noch stehen, abgerissen. Lidl, Denns Biomarkt und ein Imbiss wollen sich hier neu ansiedeln. Zum Plangebiet gehört auch der bestehende Fressnapf-Markt. Westlich schließen sich weitere Einzelhandelsgeschäfte an.

Die Behörden werden nun noch einmal angehört, bevor der neu gefasste Bebauungsplan mit seiner Satzung beschlossen wird. Eine weitere Offenlage werde laut Sattler nötig, wenn es gravierende Änderungen gebe. Davon sei nicht auszugehen. Anregungen und Änderungswünsche wurden bereist nach der frühzeitigen Beteiligung berücksichtigt.