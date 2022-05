von Sabine Gems-Thoma

Im Künstler-Haus Tiengen hatte Liz Marder-Etspüler 2010 ihr eigenes Atelier, zusammen mit zwei weiteren Künstlerinnen, eröffnet, musste sich aber eine neue Bleibe suchen, da das Haus verkauft wurde. Die Suche gestaltete sich schwierig. Schließlich stieß sie in Ebay auf eine Kleinanzeige – und fand im Dezember 2020 auf dem ehemaligen Fahr-Fabrikgelände ihr neues Atelier. Nun hat sie ihr Atelier in „d‘Fabrik“ in Gottmadingen. Und ist auch mit Ausstellungen im Bodenseeraum präsent.

„Niemandsland“ ist der Titel der Ausstellung von Liz Marder-Etspüler aus Hohentengen-Günzgen, hier in ihrem neuen Atelier in Gottmadingen. | Bild: Franz Etspüler

Im Herbst 2021 wurde sie als Mitglied im Internationalen Bodensee-Club (IBC), Regionalclub Überlingen, aufgenommen. „Das gibt mir mehr Möglichkeiten auszustellen. Spannend sind die Kontakte zu anderen Künstlern, neue Ausstellungsarten“, wie etwa die Online-Präsentation „Open Call“ des Zeppelinmuseums, über die Bilder im Internet präsentiert und von der Öffentlichkeit ausgewählt werden. Noch bis November ist eines ihrer Bilder im Museum ausgestellt.

Ihr Thema ist die Natur, von ihr wird sie inspiriert. „Niemandsland“ heißt der Titel ihrer Ausstellung auf dem Weingut Engelhof. „Niemandsland bedeutet für mich persönlich ein Gebiet, das niemandem gehört und von niemandem besiedelt oder gepflegt wird. Die Natur hat sich hier ungehindert ausgebreitet oder sich ihren Platz zurückerobert. Der Mensch ist nur Betrachter oder Gast. Diese ungezähmte Schönheit der Natur möchte ich mit meinen Bildern ausdrücken“, beschreibt sie. Ihre Bilder sind abstrakt, Farben, Formen, Strukturen stehen im Mittelpunkt. Sie entstehen ungeplant, experimentell, entwickeln sich aus unzähligen Schichten und Arbeitsgängen. Bis ein harmonisches, spannendes Ganzes daraus entstanden ist.

Jetzt freut sie sich, wieder ausstellen zu können. „Wein und Kunst im Weinkeller“ heißt es bei der Kulturnacht. Am Samstag, 7. Mai, ab 14 Uhr und Sonntag, 8. Mai, von 14 bis 17 Uhr sind Weinforum und Kelterei auf dem Engelhof geöffnet und werden Engelhofweine zur Degustation angeboten. Im August sind ihre Werke in der Gunzoburg in Überlingen zu sehen.

Mehr zur Künstlerin im Internet: www.marder-etspueler.de