Höchenschwand Fachkliniken Sonnenhof in Höchenschwand mit neuer Geschäftsführung

Georg Villinger ist der neue Geschäftsführer der Fachkliniken Sonnenhof in Höchenschwand. Der Facharzt für Neurochirurgie, Manfred Lang, fungiert als ärztlicher Direktor. Eine Modernisierung der Therapieräume ist geplant. Außerdem will Villinger neben der klassischen Reha auch auf Präventionsangebote setzen.

Die Geschäftsführung für die Fachkliniken Sonnenhof in Höchenschwand hat gewechselt. Mit Wirkung vom 1. März übernahm der Wirtschaftsingenieur Georg Villinger (53) aus Höchenschwand die Leitung der Kliniken. Veränderungen gab es auch im ärztlichen Bereich. Hier verstärkt seit dem 1. Februar der Facharzt für Neurochirurgie, Dr. Manfred Lang, als ärztlicher Direktor den Ärztebestand der Klinik.

Der Sonnenhof sei für die drei Fachbereich Orthopädie, Innere Medizin, Augenheilkunde und die Anschlussheilbehandlung in allen Fachbereichen, ein wesentlicher Player in der Region. Diese in Deutschland einmalige Kombination innerhalb einer Rehabilitationsklinik mit der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche ermögliche eine ganzheitliche Behandlung der Patienten, führte Villinger die Vorzüge der Klinik auf.

Wenngleich er bisher über viele Jahre außerhalb von Höchenschwand beruflich tätig war, kenne er doch den Sonnenhof und seine Angebote sehr gut, denn in den vergangenen vier Jahren habe er die Geschäftsleitung in den Bereichen Controlling, Strategie und Unternehmensführung fachlich unterstützt. In dieser Zeit habe er auch vertrauensvoll mit dem bisherigen Geschäftsführer Michael Götz zusammengearbeitet und intensiv über die Zukunft des Sonnenhofes gesprochen. Er freue sich, dass er von den Eigentümern der Klinik mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe betraut worden sei, sagte Georg Villinger.

Villinger sieht es als seine Aufgabe an, die Angebote der Klinik auf dem schwierigen Reha-Markt zu etablieren. Dazu will er in den nächsten Monaten vor allem den Fachbereich Orthopädie weiter stärken. Einen wichtigen Baustein dafür sieht Villinger in der Verpflichtung von Manfred Lang, der als Neurochirurg seine beruflichen Erfahrungen bei der Behandlung von Verletzungen der Wirbelsäule und des gesamten Bewegungsapparates einbringen und den Chefarzt für Orthopädie der Klinik, Peter Sprung, unterstützen wird. „Zukünftig werden wir weiter in unser Haus und sein Personal investieren. Zusammen mit der Klinik St. Georg wollen wir den Standort Höchenschwand zu einem starken Player im Landkreis und der Region entwickeln“, bekräftigte Villinger.

In diesem Zusammenhang ist auch die Modernisierung der Therapieräume und eine Weiterbildung und Zertifizierung des Personals geplant. Entwicklungsmöglichkeiten sieht Villinger auch bei der Erweiterung des Leistungskatalogs der Klinik. So will der neue Geschäftsführer zukünftig neben der klassischen Reha auch auf Präventionsangebote setzen und das Personal durch die Einstellung von Sportlehrern verstärken. „Diese Erweiterung des Therapiebereiches macht uns ein Stück weit unabhängiger“, ist sich Villinger sicher. Letztlich sieht Villinger auch Synergien beim geplanten Bau einer Einrichtung für betreutes Wohnen auf einem Grundstück des Sonnenhofes durch einen externen Investor. „Der Bau dieser Wohnungen hat nichts mit unserer Klinik zu tun. Trotzdem sehe ich hier für die Bereiche Service und Hauswirtschaft Möglichkeiten der Zusammenarbeit, über die ich mit dem Investor reden werde“, sagte Georg Villinger abschließend.