von Andreas Böhm

Der Südschwarzwald und der Hotzenwald sind ein wahres Eldorado für Tourenfahrer und Mountainbiker. Um über längere Strecken von A nach B zu gelangen, wird auch gerne einmal das Fahrrad im Linienbus transportiert. Das kann funktionieren, muss aber nicht, wie dieses Beispiel aus unserer Region eindrücklich zeigt.

Jürgen Keßler aus Herrischried ist passionierter Mountainbike-Fahrer und macht gerne Touren über Berg und Tal. Am 21. Juli hatte er eine Ausfahrt auf den Belchen geplant. Von Herrischried aus sind das 40 Kilometer Strecke, die durch zwei Täler und über zwei Berge führt.

Um den Akku seines E-Bikes anfangs zu schonen, stieg der Mann samt Fahrrad in Herrischried in den Linienbus nach Todtmoos. In Herrischried hatte er bereits zwei Fahrradkarten gelöst, da er, zonenübergreifend (RVL Zone sieben, WTV Zone fünf), mit dem Bus von Todtmoos nach Geschwend weiterfahren wollte. Doch am Todtmooser Busbahnhof wurde sein Plan jäh durchkreuzt.

Am Todtmooser Busbahnhof kreuzen sich die Buslinien in das Rheintal und ins Wiesental. Deshalb ist hier eine Schnittstelle zweier Verkehrsverbünde. | Bild: Andreas Böhm

Was war passiert?

Nachdem sein Rad von Herrischried nach Todtmoos problemlos transportiert wurde, verweigerte der Busfahrer eines Privatunternehmens, das für die Südbaden Bus (SBG) fährt, die Mitnahme seines E-Bikes nach Geschwend.

Nach Angaben des Radfahrers hatte der Bus zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Fahrgäste an Bord. Der Bürger aus Herrischried beschwerte sich per Email (Schriftverkehr liegt der Redaktion vor) massiv über den Busfahrer bei der SBG und bei den beiden Verkehrsverbünden.

Er forderte unter anderem die Rückzahlung des nicht genutzten Fahrradticktes (2,60 Euro) und eine Entschädigung für das entgangene Tagesprogramm, weil er das Fahrziel mit dem Bus nicht erreichen konnte – allerdings erfolglos.

Im Südschwarzwald und auf dem Hotzenwald laden viele Trails zum Mountainbike fahren ein. | Bild: Andreas Böhm

Jürgen Keßler: „Diese Vorkommnisse haben deutliche Spuren hinterlassen. Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Lörrach ist keine Alternative zum Individualverkehr. Vom ÖPNV im Landkreis Waldshut habe ich einen positiveren Eindruck. Dort werde ich kundenorientiert und freundlich behandelt“.

Ein Bus der Linie 7300 mit Heckträgern, der bei jeder Fahrt fünf Räder transportieren kann. Eine Platzgarantie gibt es aber auch hier nicht. | Bild: Landratsamt Lörrach

Uwe Mühl vom Betriebsmanagement Waldshut der SBG erklärte in der Rückantwort an den Radfahrer, dass in den Beförderungsbedingungen der SBG und des RVL geregelt sei, das es auf der Linie von Todtmoos nach Todtnau keine Fahrradmitnahme gebe.

Dem Fahrer könne beförderungsrechtlich kein Vorwurf gemacht werden, so Mühl. Einen Anspruch auf Erstattung des Preises für das Fahrradticket könne deshalb nicht erkannt werden.

Verkehrsverbünde handhaben Regeln unterschiedlich

Wie der Hotzenwälder Radler gegenüber dieser Zeitung erklärte, fuhr er schon zweimal mit dem Linienbus von Waldshut an den Schluchsee, wobei die Mitnahme des Fahrrades kein Problem darstellte. Auf dieser Linie ist nach Auskunft der WTV-Geschäftsstelle grundsätzlich der Fahrradtransport möglich, sofern die Platzverhältnisse das zulassen.

Mit dem Fahrrad in den Bus Ob in den Linienbussen Fahrräder mitgenommen werden dürfen, wird in den regionalen Verkehrsverbünden unterschiedlich gehandhabt. Auch wenn ein Busfahrer mal kulant ist – einen grundsätzlichen Anspruch auf die Fahrradmitnahme gibt es aufgrund des beschränkten Platzangebots nicht. Auch nicht in den eigens eingerichteten Radbussen. Wer eine Tagestour in den Schwarzwald unternehmen will, sollte sich deshalb unbedingt vorab informieren und die Fahrradmitnahme vorab anmelden.

Faltblätter informieren über die Fahrzeiten der Freizeitbusse im Kreis Waldshut. | Bild: Gerard, Roland

Der SÜDKURIER hat im Nachgang des Geschehens selbst bei Uwe Mühl vom SBG Betriebsmanagement Waldshut nach den Bedingungen für die Fahrradmitnahme gefragt und folgende Antwort erhalten: „Die Fahrradmitnahme wird in den Beförderungsbedingungen der Verbünde und Verkehrsunternehmen geregelt. Grundsätzlich ist bei Südbadenbus die Mitnahme von Fahrrädern nicht möglich.“

Es obliege einzig dem Fahrer, ob er von der Regel abweicht und Fahrräder transportiert. Wenn er das aber mache, und keine geeigneten Sicherungssysteme am oder im Fahrzeug vorhanden sind, trage er die volle Verantwortung, so Mühl. Und weiter: „Insofern ist dem Fahrer kein Vorwurf zu machen. Das Festhalten des Fahrrades durch den Fahrgast ist kein geeignetes Sicherungssystem.“

Seit dem letzten Kontakt per E-Mail wartet Jürgen Keßler nun seit drei Wochen auf eine weitere Antwort der SBG, wie er schildert, sagt aber auch: „Zwingen kann man nicht, dazu etwas zu sagen.“