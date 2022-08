Bodensee vor 3 Stunden

Darf der das? Busfahrer lässt Fahrradfahrer nach Bodenseeradtour einfach stehen

Die Bodenseeregion eignet sich ideal für Radfahrer. Doch was ist, wenn man eine längere Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln überbrücken möchte? Selbst in verkehrsarmen Zeiten könnte man in Schwierigkeiten geraten.