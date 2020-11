Hotzenwald vor 2 Stunden

Das Hotzenwaldlied gibt es in vielen Varianten, viele Waldbewohner dichten es für sich um

Viele „Wälder“ nehmen Text und Melodie des Volkslieds „Tief im Hotzenwald steht ein Bauernhaus so still und stumm…“ für sich in Anspruch. Die Herkunft kann indes nicht genau ausfindig gemacht werden.