Grenzach-Wyhlen Ans Hörnle kommt ein niu"-Hotel

Immobilienentwickler Toka hat nach langen Verhandlungen einen Betreiber für das Hotel am Ortseingang von Grenzach gefunden.

Grenzach-Wyhlen (dor) Lange Zeit hat man außer verschiedenen Gerüchten nichts darüber gehört, welches Hotel mit Toka im Bereich des Hörnle zusammenarbeiten wird. Jetzt ließ der Investor die Katze aus dem Sack: Das geplante Hochhaus an Grenzachs Ortseingang von Basel aus, soll ein „niu“- Hotel werden, eine Marke der Kette Novum Hospitality. Bürgermeister Tobias Benz nennt es auf Anfrage „positiv, dass ein Betreiber gefunden wurde.“

Die Hamburger Hotelgruppe Novum Hospitaity möchte mit „niu“ auch im äußersten Südwesten Deutschlands Fuß fassen. Gemeinsam mit der Toka Immobilien, die ihren Sitz in Kandern hat und ein Unternehmen der belgischen Koramic Real Estate NV ist, wird in Grenzach-Wyhlen im Hörnle ein „Hotel der jungen Midscale-Marke niu“ geplant, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Hotel wird über 140 Zimmer und 30 Hotelapartments verfügen. Das Hotel in Grenzach wäre das neunte Objekt der Marke „niu“, das auch Appartements bietet. „Die Nähe zu Basel als dynamischste Wirtschaftsregion der Schweiz ist für ,niu’ als junge, künstlerisch orientierte Marke ideal und stellt uns erfolgreiche Abschlüsse in Aussicht“, erklärt David Etmenan, CEO und Eigentümer der Novum Hospitality. Nach aktueller Planung ist der Baustart in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorgesehen. Anfang 2021 soll das neue Hotel die ersten Gäste empfangen.

Toka Immobilien ist in Südbaden für den Schwerpunkt bei der Entwicklung und Realisierung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien bekannt. Als das damalige Bundesgrundstück veräußert werden sollte, hatte sich die Gemeinde dafür ausgesprochen, dass die Bebauung dem Wohnen und temporären Wohnen dienen solle. Zudem war festgelegt worden, dass man mit einem achtstöckigen Hochhaus ein prägnantes Entrée für die Gemeinde von Schweizer Seite aus entwickeln wollte. Das Konzept von Toka hatte überzeugt. Neben dem darin vorgesehen Hotel, das vorne an der B34 stehen wird, sind auf dem hinteren Bereich des Grundstücks Wohngebäude geplant, die mehr als 105 Wohneinheiten bieten sollen. Die Genehmigung für diese Häuser liege vor, sagte Bürgermeister Benz auf Anfrage. Der Bauantrag für das Hotel müsste bis Ende März gestellt werden. 07624/98900). Laut Benz hatte Toka mit mehreren Betreibern Kontakt. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass mit Novum Hospitality ein Unternehmen gefunden worden sei, das eine gewisse Größe besitze. Die Novum-Kette sei ihm bekannt, auch wenn er von „niu“ zuvor nichts gehört habe.

Erfreut ist Benz auch, weil die Bauphase der Toka-Häuser und des Hotels nun parallel zu der des benachbarten Hornackers steht, wo der Immobilienentwickler Stuckert bis Ende 2020 mehr als 130 Wohneinheiten errichtet. Bis 2021 soll auch die Hörnlebebauung abgeschlossen sei. „Das ist gut getaktet“, sagt Benz, zumal bis dahin auch die Umgehung in diesem Bereich fertig sein und die Zollabfertigung ein neues Gesicht haben wird. „Bis 2021 werden wir einen neuen Ortseingang haben“, meinte Benz.

Benz glaubt nicht, dass das neue Hotel Beeinträchtigungen für bestehende Häuser vor Ort mit sich bringen wird. Im Gegenteil sieht er Impulse für die örtliche Gastronomie. Auch würden durch das große Hotel zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen. Und: „In der Gewerbesteuer macht sich ein so großer Betrieb auch bemerkbar.“