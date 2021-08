von Karin Steinebrunner

Der Kultursommer in Görwihl findet von 21. bis 28. August wieder statt. Unter dem Titel „Madame Musique lädt ein…“ soll der musikalische Fokus auf der Präsentation von Komponistinnen liegen. Es wird es auch wieder viele Kunstpräsentationen geben, und ebenso vielfältig sollen laut den Veranstaltern die musikalischen Beiträge sein, sodass alle Interessen berücksichtigt seien und jeder für sich in dieser Woche etwas Geeignetes finden könne, für das es sich lohnt, an einem der Veranstaltungsorte vorbeizuschauen.

Weitere Termine Weitere Konzerte im Herbst sind geplant für 5. September in Niederwihl mit Perlen der Barockmusik, am 3. Oktober in Görwihl mit Jazz, am 31. Oktober gastiert ein Ensemble in Görwihl mit Olivier Messiaens „Quatuor pour la fin du temps“, und am 3. Dezember spielt das Ensemble Mandelkärn ein Konzert zum Advent mit Musik aus dem 17. Jahrhundert.

Das Programm

Eröffnet wird der Kultursommer am Samstag, 21. August, um 17 Uhr mit der Künstlerin Evelyn Taylor-Kopp aus Königsbach-Stein. Sie präsentiert ihren „Schaukelgang“ in der Schellenberger Kapelle in Großherrischwand. Dazu gibt es Alphornklänge von Haymo Brugger aus Rotzingen. Um 19.30 Uhr spielt dann in der Görwihler Pfarrkirche unter dem Titel „Passacaglia della Vita“ das Ensemble La Porta Musicale aus Hamburg mit Violine, Cembalo, Gesang und Eurythmie.

